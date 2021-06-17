Богиня в купальнику. Анна Сєдокова показала пишні форми

Анна Сєдокова вирішила знову похвалитися в Instagram своїми пишними формами.

Напередодні, співачка яка зараз відпочиває в Греції, виклала на своїй сторінці сексуальний знімок в купальнику.

Підписала свій пікантний пост Сєдокова так:

А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити.

Підписники одразу розпізнали автора крилатого вислову.

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Нагадаємо, раніше Настя Каменських похизувалась своєю формою.

Фото: annasedokova

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