Богиня в купальнику. Анна Сєдокова показала пишні форми

Анна Сєдокова вирішила знову похвалитися в Instagram своїми пишними формами.
Напередодні, співачка яка зараз відпочиває в Греції, виклала на своїй сторінці сексуальний знімок в купальнику.
Підписала свій пікантний пост Сєдокова так:
А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити.
Підписники одразу розпізнали автора крилатого вислову.
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Нагадаємо, раніше Настя Каменських похизувалась своєю формою.
Фото: annasedokova
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17.06.2021 14:50
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