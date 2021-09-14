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ICTV Ранок 14.09.2021 19:15
14.09.2021 19:15
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Аня Сєдокова розповіла, що потрібно знати кожна дівчина

Аня Сєдокова розповіла, що потрібно знати кожна дівчина

Популяна співачка Анна Сєдокова поділилась думками щодо жіночого життя.

Своїми філософськими розмумами зірка поділилась в своєму Інстаграм-блозі.

На відео Аня у фешн-образі позує перед камерою.

— Дівчина повинна знати дві речі: кого і чого вона хоче. !!!!))) Коко Шанель, — підписала Сєдокова.

Цей допис зібрав більше 33 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як Анна Сєдокова підкорила мережу розкішною фігурою.

Фото: annasedokova

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Теги: інстаграм зірок, Анна Седокова, шоу-бізнес
14.09.2021 19:15



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