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ICTV Ранок 01.12.2021 16:20
01.12.2021 16:20
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Краса засліплює. Кайлі Міноуг вразила фанатів своєю блискучою сукнею

Краса засліплює. Кайлі Міноуг вразила фанатів своєю блискучою сукнею

Відома австралійська співачка Кайлі Міноуг показала прихильникам в якій вона чудовій формі в свої 53 роки.

Знімком вона поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, у блискучій короткій сукні позувала нещодавно на червоній доріжці Кайлі.

У такій диско-сукні вона з’явилась на щорічній церемонії нагородженя за визначні досягнення в галузі модної індустрії Британії.

І ноги хоч може й не дуже довгі, бо зріст у Міноуг 152 см., але прихильники артистки також зацінили образ у коментарях.

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Нагадаємо, раніше ми показували фото Лесі Нікітюк у перуці.

Фото: kylieminogue

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Теги: інстаграм зірок, Кайлі Міноуг, шоу-бізнес
01.12.2021 16:20



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