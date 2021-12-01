Краса засліплює. Кайлі Міноуг вразила фанатів своєю блискучою сукнею

Відома австралійська співачка Кайлі Міноуг показала прихильникам в якій вона чудовій формі в свої 53 роки.
Знімком вона поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
Так, у блискучій короткій сукні позувала нещодавно на червоній доріжці Кайлі.
У такій диско-сукні вона з’явилась на щорічній церемонії нагородженя за визначні досягнення в галузі модної індустрії Британії.
І ноги хоч може й не дуже довгі, бо зріст у Міноуг 152 см., але прихильники артистки також зацінили образ у коментарях.Також по темі: Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Хто і як розвів співачку на гроші Стиль Кайлі Дженнер: добірка образів наймолодшої мільярдерки у світі І співає, і стрибає. Тіна Кароль показала як займається на скакалці
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Фото: kylieminogue