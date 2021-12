Краса засліплює. Кайлі Міноуг вразила фанатів своєю блискучою сукнею

Відома австралійська співачка Кайлі Міноуг показала прихильникам в якій вона чудовій формі в свої 53 роки.

Знімком вона поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, у блискучій короткій сукні позувала нещодавно на червоній доріжці Кайлі.

У такій диско-сукні вона з’явилась на щорічній церемонії нагородженя за визначні досягнення в галузі модної індустрії Британії.

І ноги хоч може й не дуже довгі, бо зріст у Міноуг 152 см., але прихильники артистки також зацінили образ у коментарях.

Фото: kylieminogue

