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ICTV Ранок 23.09.2021 19:15
23.09.2021 19:15
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І співає, і стрибає. Тіна Кароль показала як займається на скакалці

І співає, і стрибає. Тіна Кароль показала як займається на скакалці

Українська популярна співачка Тіна Кароль показала як тренується на скакалці.

Цим відео поділились на  фан-акаунті знаменитості в Instagram.

Зірка стверджує, що починала тренуватись  з 1 хвилини.

Тепер же збільшила тренування до 45 хвилин.

— Я стрибаю на скакалці для того, щоб без задишки і втоми співати наживо декілька концертів в день, — розповіла зірка.

Для занять спортом Тіна обрала фіолетовий костюм в зміїний принт.

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Нагадаємо, раніше ми показували, якими Тіна Кароль поділилась спокусливими знімками.

Фото: tina_karol

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Теги: інстаграм зірок, Тіна Кароль, шоу-бізнес
23.09.2021 19:15



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