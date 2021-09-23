І співає, і стрибає. Тіна Кароль показала як займається на скакалці

Українська популярна співачка Тіна Кароль показала як тренується на скакалці.

Цим відео поділились на фан-акаунті знаменитості в Instagram.

Зірка стверджує, що починала тренуватись з 1 хвилини.

Тепер же збільшила тренування до 45 хвилин.

— Я стрибаю на скакалці для того, щоб без задишки і втоми співати наживо декілька концертів в день, — розповіла зірка.