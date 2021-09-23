І співає, і стрибає. Тіна Кароль показала як займається на скакалці

Українська популярна співачка Тіна Кароль показала як тренується на скакалці.
Цим відео поділились на фан-акаунті знаменитості в Instagram.
Зірка стверджує, що починала тренуватись з 1 хвилини.
Тепер же збільшила тренування до 45 хвилин.
— Я стрибаю на скакалці для того, щоб без задишки і втоми співати наживо декілька концертів в день, — розповіла зірка.
Для занять спортом Тіна обрала фіолетовий костюм в зміїний принт.Також по темі: Тіна Кароль похизувалася пишним декольте Секрети маркетингу. Тіна Кароль сексуально рекламувала шовкові хустинки Показала довгі ноги. Настя Каменських продовжує дражнити світлинами з відпочинку
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Нагадаємо, раніше ми показували, якими Тіна Кароль поділилась спокусливими знімками.
Фото: tina_karol