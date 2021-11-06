Стиль Кайлі Дженнер: добірка образів наймолодшої мільярдерки у світі

Модні образи світської діви Кайлі Дженнер.
У 21 – заробила перший мільярд і стала наймолодшою мільярдеркою у світі.
Коли весь світ критикував її зміни у зовнішності, вона провернула ситуацію на свою користь і запустила бренд Kylie Cosmetics.
Окрім цього дівчина активно рекламує й інші марки у своєму Instagram, звідки отримує славу, контракти і любов фанатів з різних куточків світу.
Тож, Ранок у Великому місті зібрав добірку найтрендовіших образів Кайлі Дженнер – наймолодшої дівчини з усього телевізійного сімейства Кардашян.
Модні образи Кайлі Дженнер
Піджак з чоловічого плеча
Стиль oversize все ще тримає свої позиції і здається не збирається нікуди йти з гардеробу модниць.
От і Кайлі показує стилізований варіант піджака, без якого неможливо уявити образ сучасної жінки.
До речі, якщо придивитись, то можна помітити цікаву деталь.
Замість ґудзиків — пояс, який надає приталеності образу і робить маскулінну річ більш жіночною.
Джинси
Якщо і є щось вічне в цьому світі, то це — любов до джинсів.
Цього сезону дизайнери екперементують з кольором, посадкою та кроєм.
Дженнер, яка пильно стежить за трендами не залишилась осторонь і вже показує свій варіант.
На ній чи джинси, які зшиті як карго, чи навпаки — не так вже й важливо, якщо виглядає мегасучано.
Купальники
Поки ми з вами про тепло тільки можемо марити, Кайлі продовжує дражнити фотографіями у бікіні.
Деякі з цих купальників дуже відверті.
Тож, ми поки можемо придивитись до них і обрати щось на майбутній літній сезон.
Принтований костюм
А ось те, що можна перейняти в свій гардероб вже зараз, так це — костюм в гусячу лапку.
На Кайлі окрім костюму можна побачити цікаву ретро-деталь.
Це — пов’язка на голову.
Це і вухам тепло, і додає родзинку до образу.Також по темі: Сама собі бренд. Кайлі Дженнер знялась у фотосесії для марки купальників Щаслива наречена. Кортні Кардашян оголосила про заручини з музикантом Як Белла Хадід доглядає за обличчям і тілом: б’юті-секрети моделі
«Хижий» принт
Нам прогнозували, що після закінчення пандемії, ми не захочемо виходити зі зручного одягу.
Але мода показує все більш яскраві та незвичайні образи.
Так, один іх них — це анімалістичний.
І Кайлі точно знає, як вдало додати хижацький принт до образу.
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Фото: kyliejenner