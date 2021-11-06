Стиль Кайлі Дженнер: добірка образів наймолодшої мільярдерки у світі

Модні образи світської діви Кайлі Дженнер.

У 21 – заробила перший мільярд і стала наймолодшою мільярдеркою у світі.

Коли весь світ критикував її зміни у зовнішності, вона провернула ситуацію на свою користь і запустила бренд Kylie Cosmetics.

Окрім цього дівчина активно рекламує й інші марки у своєму Instagram, звідки отримує славу, контракти і любов фанатів з різних куточків світу.

Тож, Ранок у Великому місті зібрав добірку найтрендовіших образів Кайлі Дженнер – наймолодшої дівчини з усього телевізійного сімейства Кардашян.

Модні образи Кайлі Дженнер

Піджак з чоловічого плеча

Стиль oversize все ще тримає свої позиції і здається не збирається нікуди йти з гардеробу модниць.

От і Кайлі показує стилізований варіант піджака, без якого неможливо уявити образ сучасної жінки.

До речі, якщо придивитись, то можна помітити цікаву деталь.

Замість ґудзиків — пояс, який надає приталеності образу і робить маскулінну річ більш жіночною.

Джинси

Якщо і є щось вічне в цьому світі, то це — любов до джинсів.

Цього сезону дизайнери екперементують з кольором, посадкою та кроєм.

Дженнер, яка пильно стежить за трендами не залишилась осторонь і вже показує свій варіант.

На ній чи джинси, які зшиті як карго, чи навпаки — не так вже й важливо, якщо виглядає мегасучано.

Купальники

Поки ми з вами про тепло тільки можемо марити, Кайлі продовжує дражнити фотографіями у бікіні.

Деякі з цих купальників дуже відверті.

Тож, ми поки можемо придивитись до них і обрати щось на майбутній літній сезон.

Принтований костюм

А ось те, що можна перейняти в свій гардероб вже зараз, так це — костюм в гусячу лапку.

На Кайлі окрім костюму можна побачити цікаву ретро-деталь.

Це — пов’язка на голову.

Це і вухам тепло, і додає родзинку до образу.

«Хижий» принт

Нам прогнозували, що після закінчення пандемії, ми не захочемо виходити зі зручного одягу.

Але мода показує все більш яскраві та незвичайні образи.

Так, один іх них — це анімалістичний.

І Кайлі точно знає, як вдало додати хижацький принт до образу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Меган Фокс

Фото: kyliejenner

Дарина Сіраш

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.