Стиль Кайлі Дженнер: добірка образів наймолодшої мільярдерки у світі

Модні образи світської діви Кайлі Дженнер.

У 21 – заробила перший мільярд і стала наймолодшою мільярдеркою у світі.

Коли весь світ критикував її зміни у зовнішності, вона провернула ситуацію на свою користь і запустила бренд Kylie Cosmetics.

Окрім цього дівчина активно рекламує й інші марки у своєму Instagram, звідки отримує славу, контракти і любов фанатів з різних куточків світу.

Тож, Ранок у Великому місті зібрав добірку найтрендовіших образів Кайлі Дженнер – наймолодшої дівчини з усього телевізійного сімейства Кардашян.

Стиль oversize все ще тримає свої позиції і здається не збирається нікуди йти з гардеробу модниць.

От і Кайлі показує стилізований варіант піджака, без якого неможливо уявити образ сучасної жінки.

До речі, якщо придивитись, то можна помітити цікаву деталь.

Замість ґудзиків — пояс, який надає приталеності образу і робить маскулінну річ більш жіночною.

Якщо і є щось вічне в цьому світі, то це — любов до джинсів.

Цього сезону дизайнери екперементують з кольором, посадкою та кроєм.

Дженнер, яка пильно стежить за трендами не залишилась осторонь і вже показує свій варіант.

На ній чи джинси, які зшиті як карго, чи навпаки — не так вже й важливо, якщо виглядає мегасучано.

Поки ми з вами про тепло тільки можемо марити, Кайлі продовжує дражнити фотографіями у бікіні.

Деякі з цих купальників дуже відверті.

Тож, ми поки можемо придивитись до них і обрати щось на майбутній літній сезон.

А ось те, що можна перейняти в свій гардероб вже зараз, так це — костюм в гусячу лапку.

На Кайлі окрім костюму можна побачити цікаву ретро-деталь.

Це — пов’язка на голову.

Це і вухам тепло, і додає родзинку до образу.

Нам прогнозували, що після закінчення пандемії, ми не захочемо виходити зі зручного одягу.

Але мода показує все більш яскраві та незвичайні образи.

Так, один іх них — це анімалістичний.

І Кайлі точно знає, як вдало додати хижацький принт до образу.

