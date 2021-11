“Яка королева!” Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку

Із розкішною зачіскою завітала на одне телешоу відома українська телеведуча, народна улюблениця Леся Нікітюк.

І всі подумали, що це зірка так своє волосся зуміла відпустити.

Проте не все так однозначно.

У своїх сторіс Леся показала, як стилісти їй чіпляли ту саму перуку.

Але прихильників неприроднє волосся жодним чином не збентежило.

Навпаки — засипали Нікітюк компліментами, називаючи то богинею, то королевою.

Фото: lesia_nikituk

