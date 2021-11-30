“Яка королева!” Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку

Із розкішною зачіскою завітала на одне телешоу відома українська телеведуча, народна улюблениця Леся Нікітюк.
І всі подумали, що це зірка так своє волосся зуміла відпустити.
Проте не все так однозначно.
У своїх сторіс Леся показала, як стилісти їй чіпляли ту саму перуку.
Але прихильників неприроднє волосся жодним чином не збентежило.
Навпаки — засипали Нікітюк компліментами, називаючи то богинею, то королевою.Також по темі: Як це по-дівочому. Настя Каменських поділилась кумедним відео Леся Нікітюк претендує на серце Ілона Маска? Кумедний пост української телеведучої «Не дякуйте». Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію у ліжку
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Нагадаємо, раніше ми показували смішне відео Лесі Нікітюк.
Фото: lesia_nikituk