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ICTV Ранок 30.11.2021 20:20
30.11.2021 20:20
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“Яка королева!” Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку

“Яка королева!” Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку

Із розкішною зачіскою завітала на одне телешоу відома українська телеведуча, народна улюблениця Леся Нікітюк.

І всі подумали, що це зірка так своє волосся зуміла відпустити.

Проте не все так однозначно.

У своїх сторіс Леся показала, як стилісти їй чіпляли ту саму перуку.

Але прихильників неприроднє волосся жодним чином не збентежило.

Навпаки — засипали Нікітюк компліментами, називаючи то богинею, то королевою.

Також по темі: Як це по-дівочому. Настя Каменських поділилась кумедним відео Леся Нікітюк претендує на серце Ілона Маска? Кумедний пост української телеведучої «Не дякуйте». Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію у ліжку

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували смішне відео Лесі Нікітюк.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк, шоу-бізнес
30.11.2021 20:20



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