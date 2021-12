Інфіковані ВІЛ/СНІД приречені на смерть? Лікарі спростували головні міфи медицини

Станом на кінець 2020 року, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі налічується майже 38 мільйонів ВІЛ-інфікованих.

Захворювання з великою історією — про вірус імунодефіциту людини говорили ще на початку минулого століття.

Утім, досі Інтернетом шириться купа абсурдних і диких міфів про ВІЛ/СНІД.

Ми ж звернулися до фахівців, аби розставити всі крапки над “і” і вдарити по міфах просто зараз.

Багато людей вважає, що ВІЛ/СНІД — це звичайна вигадка фармкомпаній.

Проте лікарка акушер-гінеколог Юліанна Федько переконана, така теорія змови — на рівні з конспірологіями про плоску Землю та чипування Гейтса.

Лікарка-інфекціоніст Євгенія Менжуліна пояснює:

“На жаль, цей вірус є. І боротьба з ним триває вже який рік поспіль. Звичайно, завжди є ті, хто заробляє на певному захворюванні. У першу чергу це фармакології. Але ж ми бачимо і позитивний результат. Люди, які перебувають на антиретровірусній терапії та постійному прийомі, — у них поступово вірусне навантаження знижується, і вони живуть життям здорових людей”.

За словами лікарки, ми можемо спокійно потискати руку ВІЛ-інфіковани, ми обійматися з ними чи мінятися якимось предметами побуту.

“З ВІЛ-позитивною людиною і цілуватися можна, але це не повинні бути пристрасні поцілунки з відкусами язику чи щось таке”, — зазначає вона.

“Якщо навіть думати, що комар прилетів до ВІЛ-позитивного пацієнта і тут же перестрибнув на іншу людину, то заразитися таким чином ВІЛ-інфекцією неможливо!” — стверджує інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

Лікарка наголошує:

“Захистити себе під час статевого контакту допоможе презерватив. Гігієнічний душ після — це дуже добре — це профілактика, наприклад, посткоїтального циститу, але, на жаль, до ВІЛ/СНІДу воно відношення не має жодного!” — каже лікарка-гінеколог Юліанна Федько.

Чи правда, що ліків від ВІЛ/СНІД не існує, а інфіковані не можуть народити здорову дитину?

І чому лікарі радять регулярно перевірятися на ВІЛ-інфекцію, навіть без наявності симптомів?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Pexels

