Інфіковані ВІЛ/СНІД приречені на смерть? Лікарі спростували головні міфи медицини

Станом на кінець 2020 року, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі налічується майже 38 мільйонів ВІЛ-інфікованих.
Захворювання з великою історією — про вірус імунодефіциту людини говорили ще на початку минулого століття.
Утім, досі Інтернетом шириться купа абсурдних і диких міфів про ВІЛ/СНІД.
Ми ж звернулися до фахівців, аби розставити всі крапки над “і” і вдарити по міфах просто зараз.
ВІЛ/СНІДу насправді не існує?
Багато людей вважає, що ВІЛ/СНІД — це звичайна вигадка фармкомпаній.
Проте лікарка акушер-гінеколог Юліанна Федько переконана, така теорія змови — на рівні з конспірологіями про плоску Землю та чипування Гейтса.
Лікарка-інфекціоніст Євгенія Менжуліна пояснює:
“На жаль, цей вірус є. І боротьба з ним триває вже який рік поспіль. Звичайно, завжди є ті, хто заробляє на певному захворюванні. У першу чергу це фармакології. Але ж ми бачимо і позитивний результат. Люди, які перебувають на антиретровірусній терапії та постійному прийомі, — у них поступово вірусне навантаження знижується, і вони живуть життям здорових людей”.
ВІЛ/СНІД передається через поцілунок і рукостискання?
Наша неосвіченість породжує ось такі от дурні чутки, — каже пані Менжуліна.
За словами лікарки, ми можемо спокійно потискати руку ВІЛ-інфіковани, ми обійматися з ними чи мінятися якимось предметами побуту.
“З ВІЛ-позитивною людиною і цілуватися можна, але це не повинні бути пристрасні поцілунки з відкусами язику чи щось таке”, — зазначає вона.
Заразитися ВІЛ/СНІД можна через укус комара?
“Якщо навіть думати, що комар прилетів до ВІЛ-позитивного пацієнта і тут же перестрибнув на іншу людину, то заразитися таким чином ВІЛ-інфекцією неможливо!” — стверджує інфекціоніст Євгенія Менжуліна.
Лікарка наголошує:
Ні комарі, ні таргани, ні ще якісь там комахи не є переносниками ВІЛ-інфекції!
Душ після сексу може запобігти ВІЛ-інфекції?
“Захистити себе під час статевого контакту допоможе презерватив. Гігієнічний душ після — це дуже добре — це профілактика, наприклад, посткоїтального циститу, але, на жаль, до ВІЛ/СНІДу воно відношення не має жодного!” — каже лікарка-гінеколог Юліанна Федько.Також по темі: Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД? Пройдіть тест і перевірте Сексуальна освіта в Україні: надія майбутнього чи гіркі реалії сьогодення? Пандемія — зброя для скорочення населення? Експерти спростували головні коронаміфи
Чи правда, що ліків від ВІЛ/СНІД не існує, а інфіковані не можуть народити здорову дитину?
І чому лікарі радять регулярно перевірятися на ВІЛ-інфекцію, навіть без наявності симптомів?
Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми спростували найабсурдніші коронаміфи.
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