Сексуальна освіта в Україні: надія майбутнього чи гіркі реалії сьогодення?

Сексуальна освіта: чи є вона в Україні та як навчити дитину захищати свої особисті кордони.

Трішки статистики

Щороку в Україні майже 6 тисяч немовлят народжують неповнолітні дівчатка.

⅔ підліткових вагітностей закінчуються абортом.

На тему сексуального насильства над дітьми протягом минулого року правоохоронці порушили 480 кримінальних справ. Однак така кількість проваджень є незначною, адже здебільшого діти не повідомляють про насильство.

Постає питання: як запобігти цьому та захистити своє чадо?

Про це ми запитали у кваліфікованого психолога – сексолога, члена Асоціації Сексологів, відомого блогера – Діани Котилевич.

Спеціально для Ранку у Великому Місті психологиня відповіла на наші запитання, розвіяла міфи та дала декілька порад батькам.

Коли потрібно починати говорити із дитиною про секс?

З раннього дитинства ми повинні навчити дитину називати статеві органи правильно. Ніяких квіточок, краників, пісюнчиків і тд. Вульва. Пеніс. Клітор.

Можна називати пестливими словами, але не бажано.

Таким чином ми не табуюємо тему статевих органів. Ми даємо їм гласність, ім’я та назву.

За статистикою, на 90% знижується насилля над дітьми, які знають назву своїх статевих органів.

Яскравий приклад тому, історія, яка трапилась у Канаді із 5 – річною дівчинкою. Мама її вульву називала словом «печиво». Батько ґвалтував дівчинку і та вирішила попросити допомоги у виховательки у дитячому садку :«Тато їсть моє печиво». На що та відповіла : «Гарні дівчатка, повинні ділитися». Насилля продовжувалося кілька років.

Коли історія стала відома, фахівці США, Канади, Європи стали бити в дзвони і вимагати, щоб маленькі діти знали коректні назви статевих органів.

Тоді ж у в’язницях було проведено опитування педофілів. І всі вони підтвердили, що уникали дітей, які знають слова “пеніс” та “вульва”. І пояснювали це трьома причинами:

Якщо дитина знає ці слова, її навчили батьки, для яких тема сексу – не табу. Вона пройшла навчання правилам безпеки і в курсі, що ніхто не має права торкатися інтимних зон.⠀ Її неможливо змусити мовчати – вона прийде до батьків і все розповість.

Правило P.A.N.T.S

Існує так зване «правило трусиків»– з англомовної абревіатури P.A.N.T.S.

Р – privates and private. Твої інтимні частини тіла належать лише тобі. Частини тіла під нижньою білизною можна дозволяти дивитися і чіпати лише батькам та лікарю у виняткових випадках.

А – always remember your body belongs to you. Завжди пам’ятай, що твоє тіло належить тільки тобі, і ніхто інший не має права робити з ним щось.

N – no means no. Ні, означає ні. Дитина може відмовити близькій людині в обіймах або поцілунку, якщо відчуває, що це порушує її особисті кордони.

T – talk about secrets that upset you. Поділись секретами, які тебе турбують. Розкажіть дитині, що є хороші та погані секрети. Погані – коли доросла людина зробила щось неприємне і назвала це «маленьким секретом». Про таке завжди потрібно розповідати батькам.

S – speak up, someone can help. Говорити чесно про те, що тебе турбує. Дитина повинна знати, що батьки або вихователі не насварять, а завжди допоможуть та підтримають.

Сексуальна освіта: навіщо вона потрібна

Сексуальна освіта — наука про стосунки, емоційний, соціальний і фізичний аспекти дорослішання, сексуальність і сексуальне здоров’я.

Така освіта має забезпечити дітей і молодь інформацією, навичками і позитивними цінностями, щоб будувати безпечні наповнені стосунки, насолоджуватися своєю сексуальністю та бути відповідальними за здоров’я.

Таким чином, на уроках дитина дізнається, як відстоювати особистий простір, як слідкувати за здоров’ям та дотримуватися правил гігієни, отримати відповідь на запитання: звідки ж насправді беруться діти.

Сексуальна освіта — засіб проти ранньої вагітності, ВІЛ-інфекції і венеричних хвороб. Необізнаність у цій темі становить загрозу здоров’ю, а пропагування культу сексу в медіа та кінематографі призводить до занадто ранніх сексуальних дебютів, які можуть призводити до ранніх абортів, сексуальних домагань та передачу захворювань.

Складові сексуальної освіти :

Правила гігієни;

Назва та будова статевих органів;

Мастурбація;

Контрацепція, наслідки абортів;

Захворювання, що передаються статевим шляхом та інше.

Досвід європейських країн

Німеччина

Учням 2-4 класів розповідають про поняття гендеру та статі, про анатомічні відмінності дівчат та хлопців.

З 8 класу дітей більш детально знайомлять з методами контрацепції, венеричними захворюваннями.

Таке правильне сексуальне виховання з раннього віку, до якого також заохочують батьків, робить дітей більш розкутими при обговоренні даної теми. Також відповідно до статистики, це сприяло скороченню випадків ранньої вагітності серед підлітків за останні 20 років.

Велика Британія

Сексуальна освіта тут відбувається на трьох рівнях.

Говорити про секс починають у початкових класах.

У середній школі відбувається поглиблення знань.

Для старших класів існує спеціальна програма сексуальної освіти.

Діти з раннього віку опановують цифрову безпеку та методи протидії секстингу.

В шкільну програму увійшли поняття про ЛГБТ-спільноту та толерантність.

Нідерланди

Сексуальне виховання також розпочинається в молодших класах. У країні вже кілька років спостерігається найнижчий показник ранньої вагітності та низький рівень інфікування ВІЛ.

В країні зробили доступними засоби контрацепції. Презервативи можна придбати в спеціальних автоматах, а протизаплідні засоби надаються в аптеках безкоштовно та без рецепту.

Фото: Unsplash

Анастасія Плігіна

