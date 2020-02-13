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ICTV / Ранок / Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД? Пройдіть тест і перевірте / 13.02.2020 11:55
13.02.2020 11:55
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Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД? Пройдіть тест і перевірте


Україна – одна з європейських країн, які найбільше постраждали від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). 

Загалом у світі з ВІЛ живуть близько 38 мільйонів чоловік, в Україні – понад 200 тисяч.

Також по темі: Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: як захиститися? Лікування ВІЛ в Україні – що змінилося? Експерт розповів, чи можуть комарі переносити СНІД

Більш ніж 60 тисяч ВІЛ-інфікованих українців навіть не здогадуються про свій ВІЛ-позитивний статус.

Чи достатньо ви знаєте про ВІЛ/СНІД? Пройдіть тест і перевірте свої знання!

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Теги: Здоров'я, тест
13.02.2020 11:55



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