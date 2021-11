З кісточками чи без? Як правильно їсти гранат

Як правильно їсти зерянтка граната: інструкція.

Гранат люблять не лише за багатство його корисних властивостей, а й за приємний кисло-солодкий смак.

Проте щоразу, коли цей фрукт збирається їсти кілька людей, виникають жваві дискусії про те, як правильно його вживати.

З кісточками чи без, щодня чи раз на тиждень, червоним чи коричневим…

Знайомо? Тоді читай матеріал, Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Кісточки граната – цінне джерело клітковини.

Вони практично не перетравлюються. Проходячи по стравоходу, збирають різні токсини і виводять їх з організму.

Отже, якщо тобі подобається розжовувати зернятка граната до твердої клітковини, тоді обов’язково продовжуй у тому ж дусі.

Так буде не лише смачно, а й мегакорисно!

Проте пам’ятай – кісточки граната не можна вживати:

Тоді досить скоро виявиш, що імунітет зміцнився.

Але знову ж таки, пам’ятай про почуття міри.

Світлі зерна говорять про те, що фрукт не дозрів, а ось коричневі свідчать про початок гниття.

Тож краще відкласти такий плід.

А в магазині наступного разу подбати про вибір лише яскраво-червоних гранатів без коричневих слідів на шкірці.

Ура, гранат відноситься до тих фруктів, які можна їсти у будь-який час доби.

Та все ж деякі правила все-таки є.

Якщо вживати зернятка граната півгодини до головного прийому їжі, поліпшиться апетит, а зайве роздратування шлунка після їжі буде знято.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості граната.

Фото: Pexels

