Як це по-дівочому. Настя Каменських поділилась кумедним відео

Українська співачка Настя Каменських і Потап відпочивають у сонячній Іспанії.

Однак, пара не забуває і про фанатів, тому діляться і фотографіями і відео з відпочинку.

Ну і днями як справжня леді, Настя не могла не понити трохи чоловіку на вушко.

Подружжя прямо в ліжку зняли нове відео.

На ньому Каменських як справжня дівчинка просить квіти, кільце та вино з сиром.

Хіба можна відмовити?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kamenskux

