Як це по-дівочому. Настя Каменських поділилась кумедним відео

Українська співачка Настя Каменських і Потап відпочивають у сонячній Іспанії.
Однак, пара не забуває і про фанатів, тому діляться і фотографіями і відео з відпочинку.
Ну і днями як справжня леді, Настя не могла не понити трохи чоловіку на вушко.
Подружжя прямо в ліжку зняли нове відео.
На ньому Каменських як справжня дівчинка просить квіти, кільце та вино з сиром.
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Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Потапа і Каменських.
Фото: kamenskux