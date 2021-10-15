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ICTV Ранок 15.10.2021 19:15
15.10.2021 19:15
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Як це по-дівочому. Настя Каменських поділилась кумедним відео

Як це по-дівочому. Настя Каменських поділилась кумедним відео

Українська співачка Настя Каменських і Потап відпочивають у сонячній Іспанії.

Однак, пара не забуває і про фанатів, тому діляться і фотографіями і відео з відпочинку.

Ну і днями як справжня леді, Настя не могла не понити трохи чоловіку на вушко.

Подружжя прямо в ліжку зняли нове відео.

На ньому Каменських як справжня дівчинка просить квіти, кільце та вино з сиром.

Хіба можна відмовити?

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Потапа і Каменських.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, шоу-бізнес
15.10.2021 19:15



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