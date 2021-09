«Не дякуйте». Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію у ліжку

Українська модель і співачка Даша Астаф’єва показала, яким брендом постільної білизни користується.

Знаменитість поділилась в своєму Inctagram з підписниками фото, які зробила у ліжку.

На світлинах зірка позує у чорній нічній сорочці, з легким макіяжем та розпущеним волоссям.

У коментарях — суцільне захоплення фігурою Даші.

Допис вже встиг зібрати майже 22 тисячі вподобань.

Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували Дашу у червоному купальнику під літнім душем.

Фото: sarakhanov

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.