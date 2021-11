Як справити приємне враження: 10 дієвих порад

У житті існують ситуації, коли нам вкрай важливо створити приємне перше враження на співбесідника. Але як це зробити, не граючи на публіку і не втрачаючи власного «я»?

Ранок у Великому Місті зацікавився цією проблемою, проаналізував поради психологів – і готовий розповісти тобі, як подобатися людям.

Не намагайся грати роль того, ким ти насправді не є.

У більшості випадків це виглядає неприродньо і зчитується іншими людьми як нещирість.

Намагайтеся не хвилюватись і стежити за рухами та темпом мовлення.

Річ у тім, що нервозність часто змушує нас говорити швидко і невиразно. Тож «дзвіночки» миттєво викриють твою невпевненість у собі й залишать не найкращі враження.

Людина, яка під час розмови сміливо дивиться в очі співбесіднику, а не сором’язливо втуплює очі в підлогу – викликає більше довіри.

Тому не бійся встановлювати візуальний контакт. Це піде тобі лише на користь.

Намагайся запам’ятовувати імена нових знайомих.

Доведений факт: людині приємно чути звук свого імені.

Тож коли вас комусь представили, повтори ім`я вголос. Наприклад, скажи: Приємно познайомитися, Сергій.

Шукай точки дотику зі співбесідником. Чим більше «ниточок» тебе пов’язує зі людиною, тим більше симпатії ти в неї викликаєш.

Можливо, у вас є спільні знайомі, інтереси, чи, наприклад, ви з одного міста?

Уся ця інформація допоможе знайти теми для розмови, цікаві вам обом.

Намагайся уникати закритих поз.

Не схрещуй руки та ноги, не сутулься, а тіло та голову розверни до людини, з якою розмовляєш.

Якщо ти посміхаєшся тільки губами, це виглядає нещиро. Адже справжня посмішка завжди підсвічує все обличчя, а особливо – очі.

Тож смійся щиро. А якщо не смішно – то краще не силуй себе і не зображуй вдавану посмішку.

Дай можливість іншій людині говорити про себе.

От тільки цікавитися співбесідником треба по-справжньому. Тож поставивши запитання – уважно слухай відповідь.

Якщо ж людина відчує, що насправді тобі зовсім не цікаво те, що вона розповідає, то запише це тобі в мінус.

А скільки вам років? Як, і ще не одружена? А дітей коли? А заробляєте скільки?

Подібні питання недоречно ставити навіть близьким друзям.

А якщо почати з них нове знайомство – на спілкуванні одразу можна ставити жирний хрест.

Якщо ж співбесідник виявиться прямою та впевненою в собі людиною ­– можна ще й отримати різку відповідь.

Так, це не жарт. Зіпсувати перше враження можуть навіть парфуми.

Запах, який ти так обожнюєш, іншій людині може здатися неприємним. Чи навіть викликати в неї алергію.

Тож намагайся не переборщити та уникай занадто різких ароматів.

