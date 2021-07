Як позбутися комплексів і полюбити себе: поради психолога

Психолог розповів, як позбутися комплексів і полюбити себе.

Комплекси має кожна друга людина. Тільки хтось їх намагається всіляко приховати, а хтось сприймає, як свої особливості.

І другий варіант кращий за перший.

Тож як побороти підсвідомий страх і полюбити себе з усіма плюсами й мінусами?

Розібратися в цьому нам допоміг психолог Павло Обривкін.

Психологічний комплекс, як відомо, має негативний вплив. Він сказується на поведінці людини і заважає повноцінно жити.

Це, так би мовити, больова точка. Розмови, яких ти уникаєш. Якщо на неї випадково натиснути, то людину можна спровокувати на неочікувану поведінку. Зізнавайся, впізнав(-ла) себе?!

Практикуючий психолог Павло Обривкін пояснює:

Проблема у тому, що усі ми любимо «понишпоритись» у собі й пошукати вади. Однак забуваємо головне: інші у нас їх можуть і не помічати.

Тобто ми самі придумуємо собі проблеми, яких, за великим рахунком, нема.

Комплекс неповноцінності умовно поділяють на два типи.

Перший: «Для чого мені щось робити, якщо все одно нічого не вийде».

І другий – це спроба подолання цього відчуття шляхом досягнень. Доведення самому собі та іншим, що ми на щось спроможні.

І часто за успішними людьми стоїть глибинне відчуття власної незначущості, зазначив експерт. Загалом, перший і другий тип об’єднує одне: «я – ніщо».

Є два шляхи вирішення: внутрішній і зовнішній. Перший – це глибинний самоаналіз за допомогою психотерапевта, другий – поверхневий самоаналіз.

Йдеться про пошук зовнішніх змін. Дівчата, я не про зачіску, раптом що 🙂

Полюби себе і стань кращим для самого(-ї) себе. Удосконалюйся кожного дня. Не шукай кращих і гірших за тебе. Адже ти – лише в одному екземплярі. І точної копії не віднайти.

Не бійся змін. Будь щасливим(-ою) і люби себе таким(ою), який(-а) ти є. Адже ти – найкращий(-а)!

