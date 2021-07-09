Як позбутися комплексів і полюбити себе: поради психолога

Психолог розповів, як позбутися комплексів і полюбити себе.
Комплекси має кожна друга людина. Тільки хтось їх намагається всіляко приховати, а хтось сприймає, як свої особливості.
І другий варіант кращий за перший.
Тож як побороти підсвідомий страх і полюбити себе з усіма плюсами й мінусами?Також по темі: Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога Як розібратися в собі: ТОП-5 книг по психології Час до психолога? 5 причин звернутися до спеціаліста
Розібратися в цьому нам допоміг психолог Павло Обривкін.
Що таке комплекс?
Психологічний комплекс, як відомо, має негативний вплив. Він сказується на поведінці людини і заважає повноцінно жити.
Це, так би мовити, больова точка. Розмови, яких ти уникаєш. Якщо на неї випадково натиснути, то людину можна спровокувати на неочікувану поведінку. Зізнавайся, впізнав(-ла) себе?!
Практикуючий психолог Павло Обривкін пояснює:
Комплекс неповноцінності – це глибинне відчуття, уявлення людини, що з нею щось не так. Слід відмітити, що людина і справді може бути гіршою у чомусь за інших, однак у випадку комплексів, оцінювання людиною себе і власних здібностей – викривлене.
Проблема у тому, що усі ми любимо «понишпоритись» у собі й пошукати вади. Однак забуваємо головне: інші у нас їх можуть і не помічати.
Тобто ми самі придумуємо собі проблеми, яких, за великим рахунком, нема.
Як проявляється комплекс неповноцінності?
Комплекс неповноцінності умовно поділяють на два типи.
Перший: «Для чого мені щось робити, якщо все одно нічого не вийде».
І другий – це спроба подолання цього відчуття шляхом досягнень. Доведення самому собі та іншим, що ми на щось спроможні.
І часто за успішними людьми стоїть глибинне відчуття власної незначущості, зазначив експерт. Загалом, перший і другий тип об’єднує одне: «я – ніщо».
Як позбутися комплексів?
Є два шляхи вирішення: внутрішній і зовнішній. Перший – це глибинний самоаналіз за допомогою психотерапевта, другий – поверхневий самоаналіз.
Йдеться про пошук зовнішніх змін. Дівчата, я не про зачіску, раптом що 🙂
Це спроба розібратися у собі: що посилює ваші переживання, які люди, яка поведінка, які ситуації їх провокують. А що, навпаки, змушує вас почуватися краще. Цей шлях складніший. Адже у психіці людини існує досить багато захисних механізмів, які самотужки обійти доволі важко, – додав практикуючий психолог Павло Обривкін.
І мої вам поради для вирішення так званої проблеми…
- У першу чергу, викресли зі свого «списку друзів» тих, хто здійснює на тебе негативний вплив. Полегшення гарантоване відразу.
- Повір у себе самого(-у)! Саме ти є джерелом натхнення і внутрішніх змін. Спробуйте зрозуміти, що ти нічим не гірший(-а) від інших. У деяких випадках, навіть кращий(-а).
- Не розчаровуйся, що у тебе щось не виходить. Нехай це буде стимулом іти лише вперед.
- Не бійся, що над тобою хтось буде насміхатися. Пам’ятай, сміється той, хто сміється останній.
- І на останок, не намагайся усім догодити.
Полюби себе і стань кращим для самого(-ї) себе. Удосконалюйся кожного дня. Не шукай кращих і гірших за тебе. Адже ти – лише в одному екземплярі. І точної копії не віднайти.
Не бійся змін. Будь щасливим(-ою) і люби себе таким(ою), який(-а) ти є. Адже ти – найкращий(-а)!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 порад психолога, які допоможуть позбутися комплексів.
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