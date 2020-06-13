Як правильно казати “ні”: поради психолога

Як навчитися говорити “ні”? Психологиня проекту психологічної та емоційної підтримки Mindly Оксана Хміль дала практичні поради.

Чому часом нам так важко відмовляти людям? Частіше за все причиною є наш страх образити своєю відмовою людину. І чим ближчі у нас стосунки з особою, тим більш некомфортно ми себе почуваємо себе, відмовляючи.

Найгірше в такій ситуації те, що, не відмовляючи, ми можемо брати на себе зайві обов’язки, відповідальність та погоджуватися на те, чого ми не хочемо. У подальшому це може призводити до роздратування, злості, претензій та нашарування негативних емоцій, – говорить психологиня проекту психологічної та емоційної підтримки Mindly Оксана Хміль

Вона розповіла про простий алгоритм, що складається з чотирьох кроків, який допоможе навчитися правильно говорити “ні”:

Відчуйте, яку емоцію у вас викликає прохання від партнера, наприклад, роздратування; Скажіть «ні» у відповідь на таке прохання та поясніть, що ви відчуваєте в даний момент; Якщо партнер не розуміє вас та не приймає відмову, дайте йому можливість висловитися; Ще раз повторіть свою позицію, це допоможе партнеру зрозуміти, що навіть після його аргументів ви все одно залишаєтесь на своїй позиції.

Більше корисної інформації ви можете побачити у відео.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться люди.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.