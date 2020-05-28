Як змінити своє життя та знайти баланс: поради психолога

Під час складних життєвих обставин, які мають місце під час пандемії та карантину, ми часто можемо відчувати певні кризові ситуації, – говорить психотерапевтка проекту Mindly Олена Давиденко.

Проте саме поняття кризи в перекладі з латини означає «рішення, поворотний пункт».

І насправді, зараз у кожного є шанс по-новому подивитися та переглянути своє життя, свої проблеми та відношення до них, і найголовніше – віднайти баланс.

Для знаходження балансу треба навчитися розбиратися у різних сферах свого життя: духовній, ментальній, емоційній та фізіологічній.

У відеоматеріалі психологиня Олена Давиденко розповідає, як правильно побудувати такий баланс.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Pixabay

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