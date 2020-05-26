Конфлікти в сім’ї – що робити? Поради психотерапевта

Як вирішувати конфлікти в родині, які виникають під час карантину – інтерв’ю з психотерапевткою.
Нас помістили в нові умови. І дуже важливо, щоб сім’ї та пари, для яких це є проблемою, домовились про певні правила, що будуть існувати хоча б на період карантину, – розповідає психотерапевтка проекту Mindly Олена Давиденко.
Якими мають бути ці правила?
- Перше правило. Варто домовитися, що у період карантину ви не говорите про розлучення, адже зараз доволі напружений період та рішення про розлучення можливо прийняти буквально на рівному місці.
- Друге правило – це правило захисту. Домовтесь із партнером про те, що ви захищаєте одне одного від власних імпульсів. Тобто якщо у вас є якісь негативні емоції, то візьміть паузу, щоб заспокоїтись.
- Третє правило – це правило коректності. Під час будь-яких ситуацій не переходьте на особисті претензії та образи.
Більше порад, та способів їх застосовувати дивіться в інтерв’ю з психотерапевткою Оленою Давиденко.Також по темі: Як уникнути конфліктів у родині: відео з психологом Дитина не дає працювати? Поради психолога 5 кроків виходу зі стресу - корисні поради психолога
Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.
Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.
Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.
Фото: Pixabay