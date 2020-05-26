Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Конфлікти в сім’ї – що робити? Поради психотерапевта / 26.05.2020 14:34
26.05.2020 14:34
Поділитися

Конфлікти в сім’ї – що робити? Поради психотерапевта


Як вирішувати конфлікти в родині, які виникають під час карантину – інтерв’ю з психотерапевткою.

Нас помістили в нові умови. І дуже важливо, щоб сім’ї та пари, для яких це є проблемою, домовились про певні правила, що будуть існувати хоча б на період карантину, – розповідає психотерапевтка проекту Mindly  Олена Давиденко.

Якими мають бути ці правила?

  • Перше правило. Варто домовитися, що у період карантину ви не говорите про розлучення, адже зараз доволі напружений період та рішення про розлучення можливо прийняти буквально на рівному місці.
  • Друге правило – це правило захисту. Домовтесь із партнером про те, що ви захищаєте одне одного від власних імпульсів. Тобто якщо у вас є якісь негативні емоції, то візьміть паузу,  щоб заспокоїтись.
  • Третє правило – це правило коректності. Під час будь-яких ситуацій не переходьте на особисті претензії та образи.

Більше порад, та способів їх застосовувати дивіться в інтерв’ю з психотерапевткою Оленою Давиденко.

Також по темі: Як уникнути конфліктів у родині: відео з психологом Дитина не дає працювати? Поради психолога 5 кроків виходу зі стресу - корисні поради психолога

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Mindly, Здоров'я, карантин, корисні поради, психолог, стосунки
26.05.2020 14:34



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати