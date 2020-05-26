Конфлікти в сім’ї – що робити? Поради психотерапевта

Як вирішувати конфлікти в родині, які виникають під час карантину – інтерв’ю з психотерапевткою.

Нас помістили в нові умови. І дуже важливо, щоб сім’ї та пари, для яких це є проблемою, домовились про певні правила, що будуть існувати хоча б на період карантину, – розповідає психотерапевтка проекту Mindly Олена Давиденко.

Якими мають бути ці правила?

Перше правило. Варто домовитися, що у період карантину ви не говорите про розлучення, адже зараз доволі напружений період та рішення про розлучення можливо прийняти буквально на рівному місці.

Варто домовитися, що у період карантину ви не говорите про розлучення, адже зараз доволі напружений період та рішення про розлучення можливо прийняти буквально на рівному місці. Друге правило – це правило захисту. Домовтесь із партнером про те, що ви захищаєте одне одного від власних імпульсів. Тобто якщо у вас є якісь негативні емоції, то візьміть паузу, щоб заспокоїтись.

– це правило захисту. Домовтесь із партнером про те, що ви захищаєте одне одного від власних імпульсів. Тобто якщо у вас є якісь негативні емоції, то візьміть паузу, щоб заспокоїтись. Третє правило – це правило коректності. Під час будь-яких ситуацій не переходьте на особисті претензії та образи.

Більше порад, та способів їх застосовувати дивіться в інтерв’ю з психотерапевткою Оленою Давиденко.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Pixabay

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