Різдвяний піст 2021: що можна і не можна їсти

Різдвяний піст — один із найстрогіших та найдовших постів, яких дотримуються православні українці.

Щороку Різдвяний піст починається 28 листопада і триває 40 днів.

Відтак він 6 січня — святом Різдва Христового, або у Святвечір — 6 січня. Саме тому його ще називають піст перед Різдвом.

– До 19 грудня 2021 року можна вживати їжу рослинного погодження, але без олії.

Серед страв можуть бути бути каші, овочі, гриби, фрукти, зелень та сухофрукти.

Окрім того, дозволяється їсти різні салати, соління, супи, вареники та пироги.

Риба у Різдвяний піст дозволяється в суботні й недільні дні, а також у великі церковні свята такі, як Введення Пресвятої Богородиці та святителя Миколая.

– З 20 грудня 2021 року по 1 січня 2021 року раціон залишається майже таким самим, проте тепер рибу можна лише в суботу.

Трохи червоного вина дозволяється випити після Нового року.

Прихожанам необов’язково дотримуватися Різдвяного посту з усією строгістю.

Так, можна відмовитися від днів сухоїдіння, але найкраще обговорити це зі священиком, у якого найчастіше сповідуютесь.

– З 2 січня по 5 січня 2021 року піст посилюється, тому рибу та вино варто виключити взагалі.

– 6 січня 2021 року в Різдвяний Святвечір цілий день потрібно дотримуватись суворого посту і лише після вечірні дозволяється з’їсти традиційну в це свято страву — кутю.

В період посту потрібно виключити з свого меню м’ясо, яйця, молоко та молочні продукти.

Також варто відмовитись від вживання алкоголю.

І краще обмежити себе у розвагах, а приділити час духовному очищеню.

