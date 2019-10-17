Топ-9 сезонних фруктів та овочів, які допоможуть не хворіти взимку

Осінні фрукти та овочі, які допоможуть зміцнити імунітет.

Узимку наш імунітет особливо піддається впливові мікробів та вірусів. Організм отримує недостатньо вітамінів та мікроелементів, тому ми починаємо хворіти та набирати зайву вагу.

Як цього уникнути? Читай добірку овочів та фруктів, які захистять ваш твій організм, збагатитять його вітамінами та поживними речовинами.

Фрукти і овощі для підвищення імунітету

Капуста

Листова капуста, цвітна, броколі, білокачанна – усі ці види дуже корисні. Це джерело вітамінів С, В1, В2, фолієвої кислоти, калію, кальцію, цинку, міді та заліза.

Капуста виводить шлаки з організму, нормалізує кров’яний тиск, пришвидшує обмін речовин в організмі та запобігає утворенню тромбів.

А броколі надзвичайно корисна для людей, які страждають на цукровий діабет. Адже цей вид капусти утворює ензими, які захищають кровоносну систему.

Цитрусові

Цитрусові багаті на аскорбінову (вітамін С) та фруктову кислоти, містять вітаміни А, В1, В2, нікотинову кислоту, мікроелементи.

А ще усі цитрусові є джерелом фітонцидів, які сприяють виведенню токсинів та шлаків з організму.

Крім того, апельсини мають природні антибіотичні речовин, тому здатні зміцнити імунну систему. А чай зі шкірок мандаринів допомагає при захворюваннях бронхів та астми.

Яблука

Яблука містять багато вітаміну С і заліза, що покращує стан крові. А ще вони багаті на антиоксиданти, які допомагають нам не захворіти взимку.

Яблука використовують для профілактики простудних захворювань. А ще вони поліпшують колір обличчя та стан шкіри.

Цибуля-порей

Цей овоч дуже багатий на вітаміни та мінерали, тому його радять вживати при авітамінозі. Цибуля-порей містить вітаміни B2, B1, E, C, каротин, солі магнію, калію, фосфору, натрію і заліза, фолієву кислоту, ефірні масла і білкові речовини.

Вона допомагає, якщо є проблеми із травленням. А ще, якщо їсти цей овоч свіжим, то він знищує інфекцію і зупиняє запальні процеси.

Гарбуз

Гарбуз – це природний антиоксидант, який допомагає змінити наш імунітет.

Крім того, він містить величезну кількість мінералів та мікроелементів: магній, кальцій, залізо, цинк та інші. А ще гарбуз містить величезну кількість вітаміну А, тому за кількістю каротину прирівнюється до моркви.

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Гарбуз виводить з організму шлаки і токсини, вітамін К допомагає звертатися крові. Він корисний для людей із серцево-судинними захворюваннями, покращує обмін речовин та має проносний ефект.

Обліпиха

100 грамів обліпихи забезпечує наш організм вітаміном С на 4 дні, а вітаміном А – на 2 дні! Тобто вона у кілька разів корисніша, ніж лимон та морква.

Ягоди обліпихи використовують як для чаїв, так і перетирають у пюре. Вона має вітамінізуючу дію та підвищує захисну функцію організму від простудних та вірусних захворювань. А ще відновлює функції кишечника.

Хурма

Хурма корисна для зору і для нервової системи, щоб вберегтися від зимової депресії.

Вона багата на магній, який зміцнює нерви, каротин, калій, вітаміни А, С і Р. А за кількістю антиоксидантів хурма може позмагатися із зеленим чаєм. Хурма зміцнює судини, нервову та імунну системи, покращує зір та метаболізм, а також бореться із раковими пухлинами.

Корінь імбиру

У корінь імбиру входять різні амінокислоти, кальцій, вуглеводи, корисні вітаміни групи В, С і А, магній.

Він має бактерицидні властивості, а також чудово зігріває. Крім того, корінь імбиру допомагає усунути спазми у шлунково-кишковому тракті, покращує апетит і запобігає переїданню.

А ще він допомагає при запальних процесах, мігрені та інфекційних захворюваннях.

Болгарський перець

Болгарський перець теж містить багато вітаміну А і С, що допомагає у кілька разів посилити захисну функцію організму.

А ще він цінний такими мікроелементами, як калій, натрій, фосфор, залізо, цинк, йод, кальцій і магній.

Болгарський перець допомагає зміцнювати судини, покращує ріст і стан волосся та нігтів, покращує колір шкіри і різкість зору. А його поживні мінерали запобігають депресії та занепаду сил.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості хурми.

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