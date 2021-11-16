Корпоративні подарунки на Новий рік 2021: що подарувати співробітникам

Новорічні подарунки від компанії – для керівників це чудова нагода підняти настрій співробітникам та за зміцнити корпоративний дух.
Але що саме дарувати? Щоб було і корисно, і оригінально, та ще й в обмежений бюджет вкластися? Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші варіанти, вам залишилося лише з них обрати та замовити.
Корпоративні подарунки на Новий рік 2021
Подарункова корзина зі смаколиками
Корзина або коробка з різноманитними смаколиками – це ідеальне доповнення до зимових свят.
Причому, це можуть бути не лише солодощі. Радимо звернути увагу на такі варіати:
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- Сирна корзина
- Коробочка горіхів та сухофруктів
- Фруктова корзина
- Набір чаїв або кави
- Коробочка макарунів чи імбирних пряників
- Корзина смаколиків до пива (фісташки, ковбаски, кальмари та інші солоні снеки)
- Алкогольний сет
Затишні пледи
Подарунки, що зігрівають, взимку особливо приємні та актуальні. Чому б не подбати про співробітників, подарувавши їм теплі й затишні пледи?
Якщо ж хочеться чогось більш незвичайного – зверніть увагу на оригінальні пледи з рукавами.
В холодну пору такий подарунок може стати у нагоді як вдома, так і в офісі.
Термокружки або «зимові» чашки
Ще одна «гаряча» ідея, яка зігріє колег взимку.
Адже домашня гаряча кава під час довгої прогулянки засніженими вулицями ще нікому не завадила.
Хороша альтернатива термокружкам – чашки з зимовим дизайном. Наприклад, у формі сніговика або у м`якенькій вязаній шубці.
Вони такі милі, що розтоплять серця навіть закорінілих скептиків.
Також цікавим варіантом може стати чашка з USB-підігрівом.
Вона не дасть чаю охолонути, навіть якщо доведеться перервати чаювання через невідкладні справи.Також по темі: Магічна ніч: кращі подарунки на День святого Миколая для дорослих та дітей Куди поїхати на Новий рік: ТОП казкових місць в Україні та за кордоном Вихідні в грудні 2021: коли і скільки будемо відпочивати на католицьке Різдво
Еко-ялинки
Подарувати колегам новорічний настрій і водночас зберегти природу – нам здається, що це чудова ідея.
Замовте невеличкі еко-ялинки – такий подарунок одразу ж створить святкову атмосферу в офісі.
Power-банки
Щоб співробітники завжди були на зв`язку і не пропускали важливих дзвінків через розряджений телефон – подаруйте їм power-банки.
Це справді дійсно корисний подарунок, який стане працівникам у нагоді.
А оригінальний дизайн девайсу буде приємним бонусом.
Подарункові сертифікати
Це можуть бути як сертифікати на якусь розвагу, куди колеги можуть піти всі разом (наприклад, аквапарк або лазертаг), так і індивідуальні (з магазину косметики або масажного салону).
І якщо в звичайні часи ми б радили надавати перевагу першому варіанту, то під час пандемії коронавірусу безпечніше другий.
Ланчбокси
Щоб співробітники компанії замість фаст-фуду і покупної випічки їли корисну домашню їжу, подаруйте їм зручні та гарні ланчбокси.
Такі, які захочеться не закинути на верхню полицю кухонної шафи, а користуватись щодня.
Окрім ланчбоксів, можна подарувати милі багаторазові еко-пляшки для води або стаканчики для кави.
Антистрес-подарунок
Вчасно знімати стрес – це життєва необхідність офісного працівника.
Без цього атмосфера в колективі може постійно накалятися, а продуктивність праці – невпинно падати.
Серед дієвих варіантів – антистрес-іграшки, аромалампи та сертифікати на йогу.
Бездротові навушники
Якщо бюджет компанії дозволяє – подаруйте співробітникам безпровідні навушники. Це зручно, сучасно та стильно.
Що-що, а такий подарунок вони точно оцінять.
Брендовані сувеніри
Брендовані речі допомагають людям відчувати себе частиною компанії. Саме тому це дійсно вдалий вибір для корпоративних подарунків.
Брендувати можна все, що завгодно: чашки і органайзери, ароматичні свічки і шоколад, футболки і сумки шопери. Достатньо лише підкючити фантазію.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий рік.
Фото: Pixabay