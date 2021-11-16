Корпоративні подарунки на Новий рік 2021: що подарувати співробітникам

Новорічні подарунки від компанії – для керівників це чудова нагода підняти настрій співробітникам та за зміцнити корпоративний дух.

Але що саме дарувати? Щоб було і корисно, і оригінально, та ще й в обмежений бюджет вкластися? Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші варіанти, вам залишилося лише з них обрати та замовити.

Корпоративні подарунки на Новий рік 2021

Подарункова корзина зі смаколиками

Корзина або коробка з різноманитними смаколиками – це ідеальне доповнення до зимових свят.

Причому, це можуть бути не лише солодощі. Радимо звернути увагу на такі варіати:

Сирна корзина Коробочка горіхів та сухофруктів Фруктова корзина Набір чаїв або кави Коробочка макарунів чи імбирних пряників Корзина смаколиків до пива (фісташки, ковбаски, кальмари та інші солоні снеки) Алкогольний сет



Затишні пледи

Подарунки, що зігрівають, взимку особливо приємні та актуальні. Чому б не подбати про співробітників, подарувавши їм теплі й затишні пледи?

Якщо ж хочеться чогось більш незвичайного – зверніть увагу на оригінальні пледи з рукавами.

В холодну пору такий подарунок може стати у нагоді як вдома, так і в офісі.

Термокружки або «зимові» чашки

Ще одна «гаряча» ідея, яка зігріє колег взимку.

Адже домашня гаряча кава під час довгої прогулянки засніженими вулицями ще нікому не завадила.

Хороша альтернатива термокружкам – чашки з зимовим дизайном. Наприклад, у формі сніговика або у м`якенькій вязаній шубці.

Вони такі милі, що розтоплять серця навіть закорінілих скептиків.

Також цікавим варіантом може стати чашка з USB-підігрівом.

Вона не дасть чаю охолонути, навіть якщо доведеться перервати чаювання через невідкладні справи.

Еко-ялинки

Подарувати колегам новорічний настрій і водночас зберегти природу – нам здається, що це чудова ідея.

Замовте невеличкі еко-ялинки – такий подарунок одразу ж створить святкову атмосферу в офісі.

Power-банки

Щоб співробітники завжди були на зв`язку і не пропускали важливих дзвінків через розряджений телефон – подаруйте їм power-банки.

Це справді дійсно корисний подарунок, який стане працівникам у нагоді.

А оригінальний дизайн девайсу буде приємним бонусом.

Подарункові сертифікати

Це можуть бути як сертифікати на якусь розвагу, куди колеги можуть піти всі разом (наприклад, аквапарк або лазертаг), так і індивідуальні (з магазину косметики або масажного салону).

І якщо в звичайні часи ми б радили надавати перевагу першому варіанту, то під час пандемії коронавірусу безпечніше другий.

Ланчбокси

Щоб співробітники компанії замість фаст-фуду і покупної випічки їли корисну домашню їжу, подаруйте їм зручні та гарні ланчбокси.

Такі, які захочеться не закинути на верхню полицю кухонної шафи, а користуватись щодня.

Окрім ланчбоксів, можна подарувати милі багаторазові еко-пляшки для води або стаканчики для кави.

Антистрес-подарунок

Вчасно знімати стрес – це життєва необхідність офісного працівника.

Без цього атмосфера в колективі може постійно накалятися, а продуктивність праці – невпинно падати.

Серед дієвих варіантів – антистрес-іграшки, аромалампи та сертифікати на йогу.

Бездротові навушники

Якщо бюджет компанії дозволяє – подаруйте співробітникам безпровідні навушники. Це зручно, сучасно та стильно.

Що-що, а такий подарунок вони точно оцінять.

Брендовані сувеніри

Брендовані речі допомагають людям відчувати себе частиною компанії. Саме тому це дійсно вдалий вибір для корпоративних подарунків.

Брендувати можна все, що завгодно: чашки і органайзери, ароматичні свічки і шоколад, футболки і сумки шопери. Достатньо лише підкючити фантазію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий рік.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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