Корпоративні подарунки на Новий рік 2021: що подарувати співробітникам

Новорічні подарунки від компанії – для керівників це чудова нагода підняти настрій співробітникам та за зміцнити корпоративний дух.

Але що саме дарувати? Щоб було і корисно, і оригінально, та ще й в обмежений бюджет вкластися? Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіші варіанти, вам залишилося лише з них обрати та замовити.

Корзина або коробка з різноманитними смаколиками – це ідеальне доповнення до зимових свят.

Причому, це можуть бути не лише солодощі. Радимо звернути увагу на такі варіати:

Подарунки, що зігрівають, взимку особливо приємні та актуальні. Чому б не подбати про співробітників, подарувавши їм теплі й затишні пледи?

Якщо ж хочеться чогось більш незвичайного – зверніть увагу на оригінальні пледи з рукавами.

В холодну пору такий подарунок може стати у нагоді як вдома, так і в офісі.

Ще одна «гаряча» ідея, яка зігріє колег взимку.

Адже домашня гаряча кава під час довгої прогулянки засніженими вулицями ще нікому не завадила.

Хороша альтернатива термокружкам – чашки з зимовим дизайном. Наприклад, у формі сніговика або у м`якенькій вязаній шубці.

Вони такі милі, що розтоплять серця навіть закорінілих скептиків.

Також цікавим варіантом може стати чашка з USB-підігрівом.

Вона не дасть чаю охолонути, навіть якщо доведеться перервати чаювання через невідкладні справи.

Подарувати колегам новорічний настрій і водночас зберегти природу – нам здається, що це чудова ідея.

Замовте невеличкі еко-ялинки – такий подарунок одразу ж створить святкову атмосферу в офісі.

Щоб співробітники завжди були на зв`язку і не пропускали важливих дзвінків через розряджений телефон – подаруйте їм power-банки.

Це справді дійсно корисний подарунок, який стане працівникам у нагоді.

А оригінальний дизайн девайсу буде приємним бонусом.

Це можуть бути як сертифікати на якусь розвагу, куди колеги можуть піти всі разом (наприклад, аквапарк або лазертаг), так і індивідуальні (з магазину косметики або масажного салону).

І якщо в звичайні часи ми б радили надавати перевагу першому варіанту, то під час пандемії коронавірусу безпечніше другий.

Щоб співробітники компанії замість фаст-фуду і покупної випічки їли корисну домашню їжу, подаруйте їм зручні та гарні ланчбокси.

Такі, які захочеться не закинути на верхню полицю кухонної шафи, а користуватись щодня.

Окрім ланчбоксів, можна подарувати милі багаторазові еко-пляшки для води або стаканчики для кави.

Вчасно знімати стрес – це життєва необхідність офісного працівника.

Без цього атмосфера в колективі може постійно накалятися, а продуктивність праці – невпинно падати.

Серед дієвих варіантів – антистрес-іграшки, аромалампи та сертифікати на йогу.

Якщо бюджет компанії дозволяє – подаруйте співробітникам безпровідні навушники. Це зручно, сучасно та стильно.

Що-що, а такий подарунок вони точно оцінять.

Брендовані речі допомагають людям відчувати себе частиною компанії. Саме тому це дійсно вдалий вибір для корпоративних подарунків.

Брендувати можна все, що завгодно: чашки і органайзери, ароматичні свічки і шоколад, футболки і сумки шопери. Достатньо лише підкючити фантазію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий рік.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.