Новорічний настрій. Брітні Спірс показала прикрашену ялинку

Американська співачка Брітні Спірс вже прикрасила ялинку.

Святковими фото та відео зірка поділилась напередодні на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, знаменитість очікує свого 40-річчя в обіймах наречного Сема Асгарі.

Нагадаємо, нещодавно співачка офіційно вийшла з-під опіки батька.

І тепер може самостійно контролювати життя та фінанси.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували оголені фото Брітні Спірс.

Фото: britneyspears

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.