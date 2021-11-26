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ICTV Ранок 26.11.2021 20:20
26.11.2021 20:20
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Новорічний настрій. Брітні Спірс показала прикрашену ялинку

Новорічний настрій. Брітні Спірс показала прикрашену ялинку

Американська співачка Брітні Спірс вже прикрасила ялинку.

Святковими фото та відео зірка поділилась напередодні на своїй сторінці в Інстаграм.

 — Мода та свята. Вгадайте що? Скоро мій день народження, – прокоментувала Спірс.

Так, знаменитість очікує свого 40-річчя в обіймах наречного Сема Асгарі.

Нагадаємо, нещодавно співачка офіційно вийшла з-під опіки батька.

І тепер може самостійно контролювати життя та фінанси.

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Нагадаємо, раніше ми показували оголені фото Брітні Спірс.

Фото: britneyspears

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, шоу-бізнес
26.11.2021 20:20



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