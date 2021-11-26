Новорічний настрій. Брітні Спірс показала прикрашену ялинку

Американська співачка Брітні Спірс вже прикрасила ялинку.
Святковими фото та відео зірка поділилась напередодні на своїй сторінці в Інстаграм.
— Мода та свята. Вгадайте що? Скоро мій день народження, – прокоментувала Спірс.
Так, знаменитість очікує свого 40-річчя в обіймах наречного Сема Асгарі.
Нагадаємо, нещодавно співачка офіційно вийшла з-під опіки батька.
І тепер може самостійно контролювати життя та фінанси.Також по темі: Нарешті вільна. Суд скасував опікунство над Брітні Спірс В'язниця суворого режиму! Як опікунство батька над Брітні Спірс перетворило її життя на пекло Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували оголені фото Брітні Спірс.
Фото: britneyspears