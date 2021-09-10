Мадонна показала, як тренується у спортзалі

Епатажна співачка Мадонна показала відео з тренувань.
Знаменитість поділилась цим в Інстаграм-блозі.
На відео видно, як зірка активно займається на на брусах.
Режим повного відновлення, — підписала Мадонна.
Минулого року Мадонна отримала серйозні травми коліна і стегна під час репетицій і виступів.
Їй довелось, навіть, скасувати свої концерти.Також по темі: День народження Мадонни: торт з каміння, сукня від Versace І в 62 красуня. Мадонна показала сміливі знімки з сімейного відпочинку Дика фотосесія. Мадонна показала нові сміливі світлини
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Нагадаємо, раніше ми показували нові сміливі світлини Мадонни.
Фото: madonna