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ICTV Ранок 10.09.2021 19:15
10.09.2021 19:15
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Мадонна показала, як тренується у спортзалі

Мадонна показала, як тренується у спортзалі

Епатажна співачка Мадонна показала відео з тренувань.

Знаменитість поділилась цим в Інстаграм-блозі.

На відео видно, як зірка активно займається на на брусах.

Режим повного відновлення, — підписала  Мадонна.

Минулого року Мадонна отримала серйозні травми коліна і стегна під час репетицій і виступів.

Їй довелось, навіть, скасувати свої концерти.

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Нагадаємо, раніше ми показували нові сміливі світлини Мадонни.

Фото: madonna

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Теги: інстаграм зірок, Мадонна, шоу-бізнес
10.09.2021 19:15



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