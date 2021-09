Мадонна показала, як тренується у спортзалі

Епатажна співачка Мадонна показала відео з тренувань.

Знаменитість поділилась цим в Інстаграм-блозі.

На відео видно, як зірка активно займається на на брусах.

Минулого року Мадонна отримала серйозні травми коліна і стегна під час репетицій і виступів.

Їй довелось, навіть, скасувати свої концерти.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

