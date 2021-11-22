Краса у простоті: секрети ефектного вигляду Кендалл Дженнер

Секрети краси Кендалл Дженнер. Як зберігати природний, але ефектний вигляд.
На сьогоднішній день вона — одна з найвідоміших супермоделей у світі. Вплив Кендалл на індустрію моди важко перебільшити, а її луки намагається повторити не одна дівчинка у Tik Tok чи Instagram.
Проте, окрім відмінного стилю, яким віднедавна всі почали захоплюватись, у неї ще й — ідеальні параметри, доглянута шкіра та вродливе обличчя.
Кендалл Дженнер суттєво відрізняється від свої сестер, адже вона за натуральність, простоту та невибагливість.Також по темі: Секрети краси Ешлі Грем: як виглядати ефектно у розмірі plus-size Сестри Кардашян похизувалися апетитними формами в бікіні Як виглядати юною в 40: секрети краси Наталі Портман
Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку головних правил супермоделі, які розкриють секрети її краси.
Секрети краси Кендалл Дженнер
Дієта
Говорячи про параметри Кендалл Дженнер, слід пам’ятати, що її худорлявість є природною.
Не намагайся увігнатись за такими формами, якщо вони тобі не властиві. Але запозич у моделі кілька корисних звичок.
Щоранку вона починає день із яєчні, авокадо, вівсянки та чашки детокс-чаю. Він є дієвим способом розвантажити та очистити організм.
Кендалл любить бурий рис, але також зізнається у своїй пристрасті до пасти та піци.
Частенько модель ходить на шопінг самостійно лиш для того, щоб обрати для себе найсвіжіші овочі.
У поєднанні із хумусом вони не лише смачні, а й поживні.
Тренування
Спорт — обов’язковий елемент підтримання не лише красивого тіла, а й здорового організму.
Кендалл Дженнер любить підтримувати свій прес у тонусі.
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На початку світової пандемії Кендалл Дженнер поділилась із своїми підписниками простим коловим тренуванням, яке з легкістю можна виконувати з дому.
Не потрібно жодного спеціального спорядження, лиш твоя витривалість та готовність потрудитися.
13 вправ дадуть найбільше навантаження на твій прес, а також після виконання ти відчуєш свої сідниці, м’язи рук та ніг.
Тренування займає всього лиш 11 хвилин, тож до його виконання можна приступити просто зараз.
Кендалл також полюбляє гру в теніс та верхову їзду.
Водний баланс
Так просто, але так важливо.
Саме велику кількість рідини, яку щодня випиває, Кендалл Дженнер вважає найбільшим секретом своєї краси.
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Водний баланс є запорукою успіху на шляху до здорового організму, красивої шкіри й відмінної форми тіла.
Тому супермодель користується цим, попиваючи воду й детокс-чай, про який ми вже згадували вище. За день вона може випити до 12 чашок цього чудо-напою.
Догляд за шкірою
Кожна жінка мріє про красиву шкіру. Особливо, якщо вона модель, для роботи якою необхідно зберігати обличчя в ідеальному стані.
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У Кендалл Дженнер дуже чутлива шкіра. Саме через це красуня може користуватись лише кількома продуктами догляду й не любить ускладнювати весь цей процес.
Я вмиваю обличчя ніжним миючим засобом вранці та перед сном. А також щодня наношу сонцезахисний крем, — розповіла модель у інтерв’ю для Glamour.
Також Кендалл Дженнер наголосила, що ніколи не засинає із макіяжем, і забороняє це робити своїм подругам.
Волосся
Кендалл Дженнер не приховує своєї любові до об’ємного волосся.
А знаєш, у чому полягає його секрет? Ти будеш щиро здивована.
Я завжди мию волосся перед сном і засинаю із вологим. На ранок воно вигладятаме об’ємніше, — поділилась лайфхаком Кендалл Дженнер у тому ж інтерв’ю для Glamour.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси японських жінок.
Головне фото: Depositphotos