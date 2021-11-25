Календар вагітності по місяцях – як розвивається малюк

Календар вагітності по місяцях.
Чекаєш на поповнення в родині?
Ранок у Великому Місті підготував для тебе Календар вагітності по місяцях.
У ньому детально розказано, як розвивається дитина протягом цих дивовижних 9 місяців.
Календар вагітності по місяцях
1 місяць вагітності
- Перший місяць вагітності зазвичай проходить непомітно для жінки. Майбутня мама дізнається про неї лише після затримки менструації.
- Цей час надзвичайно важливий для розвитку ембріону. Адже саме на 3-4 тижні закладаються мозок і нервова система дитини, та починає битися його малесеньке серце. Також формуються зачатки ручок, ніжок, вушок та оченят.
- Зараз довжина майбутнього малюка – близько 1,5 – 2,5 мм. Якщо подивитися на нього під великим збільшенням, він буде схожий він на ягоду малини.
2 місяць вагітності
- У жінки починає змінюватися гормональний фон. Через це можуть виникати нудота, блювота та інші неприємні симптоми. Нерідко виникає відраза від страв, які раніше були улюбленими.
- Другий місяць вагітності – це час, коли у ембріона закладаються всі внутрішні органи, кровоносна система, а також пальчики на руках.
- Малюк уперше починає рухатись, але мама ще не може цього помітити.
- Зріст майбутньої дитини на другому місяці складає 22-30 мм. А важить він близько 4 грамів.
3 місяць вагітності
- Токсикоз посилюється, майбутня мама може страждати від нудоти, сильно реагувати на запахи. Можуть спостерігатися різкі перепади настрою.
- Молочні залози жінки починають збільшуватися.
- Саме в цей час утворюється плацента, яка забезпечує міцний зв’язок між мамою і малюком.
- На 3 місяці визначаються статеві ознаки та колір очей малюка.
- Він уже може стискати крихітну долоньку в кулачок.
- Майбутня дитина починає реагувати на світло, шум, тепло. А ще – здатна відчувати біль.
- Наприкінці третього місяця вагітності в дитини сформовані майже всі органи та системи. Після цього ембріон починають називати плодом.
4 місяць вагітності
- Самопочуття майбутної мами суттєво покращується, токсикоз зменшується або зникає.
- Оточуючі починають помічати животик, що вже дещо округлився.
- Найчастіше саме на 4 місяці вагітності жінка вперше відчуває, як рухається малюк.
- Зараз шкіра плода покрита ніжним пушком. У нього з’являється смоктальний рефлекс – і він починає смоктати пальчик.
- На четвертому місяці формуються статеві органи майбутньої дитини.
- Малюк чує серцебиття мами і та прислухається до її пульсу. Він уже реагує на зміни настрою мами, що проявляється на вже сформованій міміці. Тож дуже важливо уникати стресів та негативних емоцій.
- Розмір дитини плода може бути навіть більше, ніж твоя долоня!
5 місяць вагітності
- Живіт майбутньої мами починає швидко рости, і в оточуючих уже не залишається сумнівів щодо твоєї вагітності.
- З 18 тижня рухи дитини стають дуже помітними.
- На п’ятому тижні голівка плоду виглядає непропорційно великою. Але все це тому, що зараз особливо активно розвивається його мозок. А ще малюк починає трохи бачити, чує, як біжить кров по судинах мами та може навіть розрізняти її голос!
- На 20 тижні вагітності за допомогою стетоскопа можна вперше почути, як б’ється малесеньке серце дитини.
6 місяць вагітності
- Живіт мами починає рости ще активніше. У цей період шкірі доводиться швидко розтягуватись. Тож дуже важливо користуватися кремами, які запобігають утворенню розтяжок.
- У цей період повністю формуються ричи обличчя дитини. Тепер воно таке, яким ви і побачите його під час народження!
- Наприкінці 6 місяця малюк важить уже близько 600 грамів, а його зріст складає 30 сантиметрів.
- Діти, які передчасно народжуються на 6 тижні, при належному догляді цілком можуть вижити.
7 місяць вагітності
- Матка сильно збільшується і починає підтискати діафрагму. Це викликає у майбутньої мами задишку, особливо при фізичному навантаженні. У цей час також можуть з’явитися виділення молозива з грудей – так організм готується годувати малюка.
- Вага плода складає вже трохи більше кілограма. Він уже майже повністю сформований, у нього працюють усі органи та системи. А рухи вперше може відчути не лише мама, але й інші рідні люди.
- Кора головного мозку вже має розвинені звивини, а його вага продовжує активно збільшуватися.
- Через великі розміри, плоду доводиться зайняти постійне положення. Найбільш фізіологічним вважається головне передлежання, тобто коли малюк лежить голівкою вниз.
8 місяць вагітності
- Організм майбутньої мами починає готуватися до пологів. Виникають тренувальні перейми.
- Малюк вже здатен дихати, спати і навіть… бачить сни.
- У легенях накопичується достатня кількість сурфактанта – це речовина, необхідна для самостійного дихання.
- Дитина уже чудово чує все, що відбувається навколо. А ще – починає розрізняти голоси не лише мами, але й інших членів родини.
- Кістки черепа зараз м’які і податливі. Це потрібно для того, щоб голівка могла пройти крізь родові шляхи.
9 місяць вагітності
- Дно матки опускається. Тому майбутня мама починає краще себе почувати. Їй стає легше дихати, проходить печія.
- Тренувальні перейми стають дедалі сильнішими й частішими.
- Зникає пушок, який покривав тіло малюка. А його щічки збільшуються і стають пухкенькими.
- Наприкінці 9 місяця вага малюка стрімко збільшується – на 25-30 грамів на день.
- Мамі варто тримати напоготові сумку для пологового будинку, де має бути спаковано все необхідне. Адже довгоочікувана зустріч із малюком відбудеться вже зовсім скоро!
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Головне фото: Unsplash
Аліна Литвиненко