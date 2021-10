Що категорично не можна їсти вагітним: заборонені продукти

Які продукти не можна їсти вагітним – список того, що може нашкодити майбутньому малюку.

Під час вагітності жінка повинна приділяти особливу увагу своєму харчуванню. Адже в ці щасливі 9 місяців вона відповідає не лише за себе, але й за майбутнього малюка.

Саме тому Ранок у Великому Місті склав список продуктів, які категорично не можна їсти вагітним.

Суші, устриці, стейки з кровю – усе це під час вагітності опиняється під суворою забороною.

Адже сирі м’ясо та риба можуть бути заражені паразитами, вкрай небезпечними для плоду.

Наприклад, токсоплазмоз належить до так званих TORCH – інфекцій і має тератогенний вплив.

Простими словами, цей паразит здатен проникати крізь плацентарний бар’єр і викликати серйозні порушення розвитку майбутньої дитини.

Сирі яйця (а також майонез, трубочки з білковим кремом та інші продукти, де вони використовуються) вагітним вживати категорично не можна. Адже це ризик підхопити сальмонельоз.

Це гостра кишкова інфекція, яка супроводжується сильною діареєю і блювотою.

Ці симптоми можуть викликати зневоднення організму і порушити кровопостачання плода.

Хвороба створює зайві ризики для розвитку малюка та підвищує імовірність викидня.

Такі сири можуть містити лістерії – це бактерії, що викликають лістеріоз. Для вагітних ця хвороба вкрай небезпечна.

Вона може призвести до викидня, паталогій у майбутнього малюка та навіть до народження мертвої дитини.

З цієї ж причини варто відмовитися і від вживання непастеризованого молока.

Печінка – потужне джерело вітаміну А. У невеликих кількостях його можна вживати навіть вагітним, втім, важливо не зловживати цим продуктом.

Адже надлишок ретинолу може спричинити вроджені дефекти у дитини.

Гриби, наче губки, накопичують у собі хімікати та викиди.

Крім того, є ризик наштовхнутися на отруйний гриб і серйозно нашкодити і собі, і майбутній дитині.

Більшість дослідників вважає, що не існує безпечної дози алкоголю для вагітних жінок.

Тож навіть один келих вина або іншого напою може негативно вплинути на розвиток плоду. Особливо суворою ця заборона є в першій половині вагітності.

І хоча деякі лікарі не такі категоричні й дозволяють іноді пригубити трішки вина, ми б не радили цього робити. Адже можливі ризики більше, ніж те задоволення, яке ти отримаєш від кількох ковтків напою.

Під час вагітності бажано відмовитися від екзотичних фруктів, особливо якщо точно не знаєш, чи є в тебе на них алергія.

Такі експерименти можуть стати стресом для організму як матері, так і майбутньої дитини.

Крім того, перед транспортуванням закордонні фрукти часто обробляють хімікатами та консервантами, аби вони не псувалися. Тож шкоди в них може бути більше, ніж користі.

Тепер ти точно знаєш, що не можна їсти вагітним. Бережи здоров’я – своє та майбутнього малюка – і читай інші наші матеріали.

Головне фото: Unsplash

Інші фото: Pixabay

