Щоб дитя було здорове: ТОП корисних продуктів для вагітних

Кожна жінка, яка готується невдовзі стати мамою, повинна знати про корисні продукти для вагітних. Ранок у Великому Місті підготував для тебе матеріал. Читай і складай список для покупок.

Цей фрукт містить цинк і калій, а вони, у свою чергу, позитивно впливають на розвиток плоду. До того ж, він має приємний, ненав’язливий запах, який не викликає нудоту.

Під час вагітності краще їсти жовті, достиглі банани, зеленими не захоплюйся, бо вони викликають здуття.

Важливо!

І будь обережна, хоч цей продукт є корисним під час вагітності, проте тут треба знати міру, бо можна отримати ще кілька зайвих кілограмів.

Цей овоч називають чи не найкориснішим з усіх продуктів для вагітних жінок. Морква містить вітамін Е, С, К, групу вітамінів В, каротин і нікотинову кислоту.

Моркву можна їсти зі сметаною, у відвареному стані або ж олією. До того ж, корисно пити морквяний сік, але у невеликих дозах. Бо він може спровокувати головні болі, сонливість або ж алергію.

Можеш спробувати розвести сік з водою, щоб зменшити концентрат.

Натуральний йогурт, кефір, кисломолочний сир, сметана – ці продукти важливі під час вагітності, адже вони містять кальцій, який корисний для кісток.

А ще перед сном рекомендовано випивати склянку кефіру, адже він покращує травлення.

Проте не варто його пити, якщо у тебе підвищена кислотність чи діарея. У будь-якому разі, краще порадитися з лікарем.

Твердий сир – безпечний продукт для вагітних. Він не містить лактози, підвищує вироблення в організмі енергії, має у складі вітамін В.

Головне, читай уважно, аби це не був сирний продукт.

Твердий сир краще за все їсти з 9 до 11 ранку, на день не більше 50 грамів. Адже сам по собі він калорійний.

Яблука містять калій, залізо, марганець, фосфор, лимонну та яблучну кислоту, вітамін А, С, В, В1, В2, В3, Р та Е.

Саме яблука сприяють покращенню травлення та захищають немовля від можливої появи алергії й астми.

Достатньо з’їдати по одному яблуку на день за півгодини до основного прийому їжі.

Тепер ти знаєш, які продукти корисні під час вагітності. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Фото: Unsplash

