Пологи у Франції: за що доводиться платити?

Франція – країна з високим рівнем та якістю медичного забезпечення. В Україні тільки говорять про страхову медицину, а от у Франції її давно уже запровадили та успішно користуються.

Що покриває медична страхування у Франції?

«Лікарні, госпіталі, операції, будь-які медичні втручання, консультації – все покривається», – розповіла Наталя Крученик, яка живе в Парижі.

А от інститут швидкої допомоги трошки кульгає. Кажуть, ви можете приїхати у швидку і просидіти там 3-4 години, якщо ситуація не дуже термінова.

Що оплачують жінки під час вагітності?

Українка Ольга живе у французькому місті Ліон. Сюди переїхала не так давно, але вже встигла на собі відчути якість медицини в країні.

«2 місяці тому з’явився на світ син. Пологи пройшли прекрасно. І я вважаю, що найбільша заслуга цього – персонал, який їх приймав», – поділилась Ольга.

Чи потрібно доплачувати лікарям?

Народжували у Франції й інші українки. Кажуть, що там державна медицина базова. Вона є відкритою і надається всім, хто платить страховку. Але цей сервіс досить лімітований.

Діана Лосєва, яка живе в передмісті Парижа, має страховку, яка покриває витрати на лікування та інші послуги, в тому числі й пологи, та дівчина все ж вирішила доплатити.

«Зазвичай, страховка оплачує палату на 2 людини. Якщо хочете бути в палаті самі, то треба доплатити – 70 євро за день», – прокоментувала Діана Лосєва, яка живе в передмісті Парижа.

Жінки зізнаються, набагато зручніше, коли всю вагітність спостерігає і пологи приймає один лікар. Та і за це треба доплатити. Адже лікарі мають свій графік, а перейми можуть початись будь-коли.

Після народження малюка, молоду маму не залишають напризволяще. Медичний персонал допомагає перелаштувати побут.

«Коли ти приходиш додому, то обов’язково тричі приїздить акушерка, яка тобі допомагає», – зазначила Ольга Жіро.

Такі акушери навчають матусь годувати малечу, змінювати памперси, купати та відповідають на всі запитання. Перші щеплення малюкам роблять вже у 2 місяці. До школи їх потрібно зробити 11. Як і пологи, всі вакцини покриваються за рахунок медичної страховки.

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