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ICTV / Ранок / Як зрозуміти, що завагітніла – перші ознаки / 25.09.2020 09:03
25.09.2020 09:03
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Як зрозуміти, що завагітніла – перші ознаки


Зазвичай, жінки думають, що перші ознаки вагітності вони відчують відразу. Проте часто помиляються. І саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал. 

Перші ознаки вагітності

  • Відсутня менструація. Якщо ти ведеш активне статеве життя, тоді саме це може стати першим дзвіночком.
  • Груди стали чутливими. Серед ознак є й збільшення розміру молочних залоз і потемніння сосків.
  • Відчуття постійної перевтоми. Коли жінка вагітніє, у неї відбуваються гормональні зміни, через що хочеться постійно спати. Це відбувається лише в першому триместрі вагітності, у другому буде навпаки – прилив енергії.

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  • Перепади в настрої. Справа в тому, що під час вагітності у крові жінки виділяється більше естрогену та поргестерону.
  • Нудота. Зазвичай вона проявляється з 2 по 8 тиждень вагітності. Хоча бувають випадки, коли нудота відсутня.
  • Частішає сечовипускання. Ця ознака проявляється в першому триместрі вагітності. Усе через те, що матка збільшується і починає тиснути на сечовий міхур.
  • Змінюється апетит, смакові та нюхові відчуття. А це означає, що твоя улюблена страва може більше не приносити тобі задоволення.
Також по темі: Безпліддя – не вирок: що робити, якщо не вдається завагітніти

Тепер ти знаєш перші ознаки вагітності. Користуйся порадами і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про календар вагітності по місяцях

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Теги: Алла Гичка, вагітність
25.09.2020 09:03



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