Російсько-білоруська атака загострюється! Як Велика Британія допоможе Україні?

Все, що потрібно знати про ситуацію на східному фронті.

Польські сили безпеки очікують масштабного штурму з боку Білорусі.

В Америці вважають: міграційною кризою Путін насправді відволікає увагу від запланованого воєнного вторгнення Росії в Україну, про що нині пишуть чи не всі світові медіа.

Міграційне місиво на польському кордоні – лише одна із низки створених Путіним гібридних гарячих точок.

А ще ж енергетична криза в Європі, військові маневри на території Білорусі, де, до речі, загинули двоє російських десантників – зіткнулись у повітрі під час висадки у прикордонному Гродно.

Крім того, Росія посилює обстріли на Донбасі із заборонених Мінськом калібрів: зокрема з артилерії, а також грає мускулами в окупованому Криму, на Чорному морі та у прикордонних до України російських областях.

Тим часом, Лондон офіційно заявив, що готовий перекинути на допомогу Україні 600 військових спеціального призначення.

Батальйон елітних військ Сполученого Королівства, який нині, за даними британських журналістів, формують із числа десантників, зв’язківців, військових медиків, Велика Британія зможе скерувати в Україну негайно за критичної потреби.

Хто ще стане пліч-о-пліч з українцями?

Коли Путін може розпочати повномасштабний наступ на Україну?

Детальніше про все дивіться в сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Велика Британія допомагає Україні зміцнити флот

Фото: Unsplash

