Кремль планує захопити всю Україну? Експерти прокоментували головні побоювання про Росію

Енергетична криза у Європі та В Україні. Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні. Стягування військ та техніки до східних теренів України. Увесь цивілізований світ розуміє — за усім цим стоїть одна людина — Володимир Путін.

Але що саме він задумав?

Невже диктатор готовий розпочати Третю Світову війну?

І що буде з Україною?

Ці питання піднімають провідні світові медіа. Їх обговорюють лідери заходу. Відповіді на них шукають лідери думок.

Ми з експертами також вирішили розібратися — у чому ж справа? І чи буде велика війна?

Політолог Максим Ялі вважає:

За словами експерта, у перемовинах наодинці з будь-якою країною ЄС Росія є сильнішою. Особливо коли це стосується військової сфери, та й економічної, за винятком Німеччини, Франції, можливо Нідерландів.

А директор Аналітичного центру “Політика” Микола Давидюк переконаний:

“Тиск на Литву і Польщу – це тиск на НАТО. Це спроби прорвати натівські кордони. І Путін цим демонструє, що він може людей використовувати, як зброю і намагатися атакувати, по суті, одних з найслабших членів НАТО”.

Загроза дійсно можливої ескалації конфлікту є високою, тому ми маємо готуватися до різноманітних сценаріїв.

Так вважає політолог Максим Джигун і додає:

“Що окрім українсько-російського кордону в нас є близько 1000 км українсько-білоруського кордону. Там немає ні морів, ні стін, ні якихось інших запобіжних елементів, які могли б нас вберегти від подібного нападу. І тому це одна із найбільш вразливих ділянок сьогодні для України”.

За словами Максима Ялі, Росія планомірно бере нас у так зване кільце, адже ПВО є нашою слабкою ланкою і на кордоні з окупованими територіями і на кордоні з окупованим Кримом.

“Для Путіна Україна — незавершена історія. Ці війська — вони зосереджені не просто так. Вони можуть діяти. І Кремль дає зрозуміти це багатьом європейським, американським і українським політикам”, — каже Микола Давидюк.

“Стиль Путіна — через погрози домагатися політичних поступок — нарешті стає зрозумілим Європі Найбільш показовими є реакція Туреччини і Великої Британії. Ми бачимо безпосередню участь цих країн у формуванні сучасних Збройних Сил”, — розповідає політолог Володимир Цибулько.

Максим Ялі переконаний, що окрім Британії малохто зважуюється на конкретні дії:

“Збоку Франції і Німеччини конкретики мало. Вони навіть не заявили про те, що у разі повноцінної агресії, знімуть ембарго на постачання летальної зброї. Тобто все це лише балачки і занепокоєння без жодної конкретики. І до цього ми маємо звикнути і реально змінювати подібні заяви”.

Політолог Кость Бондаренко пояснює:

“Західні партнери настільки заглиблені у свої власні справи і комфорт, що воювати за якусь незрозумілу їм Україну, вони навряд чи стануть. Так, вони будуть впроваджувати санкції, висловлювати занепокоєння, підтримувати у ЗМІ, але жоден солдат США чи Великобританії, окрім можливо приватних військових компаній не перетне кордон України”.

Але чи готова Росія до великої війни?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали навіщо Кремль підтримує сепаратизм у Боснії.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ, ЗСУ

