Безпліддя не вирок. ТОП-7 зірок, які робили штучне запліднення

Зірки, які робили штучне запліднення.

Раніше “безпліддя” звучало для більшості жінок, як кінцевий вирок та суцільна безвихідь.

Сьогодні ж, завдяки сучасним інноваціям, цей діагноз не дорівнює безнадії.

Найбільш популярним виходом із подібної ситуації є процедура ЕКЗ (запліднення поза організмом), обговорення якої для багатьох є табуйованою темою.

Оскільки історії відомих людей, які не побоялися публічно заявити про свої спроби штучного запліднення, заслуговують поваги, Ранок у Великому Місті вирішив присвятити їм окремий матеріал.

Усі ми наслухані про зіркове сімейство Кардашянів, але далеко не всі знають, що Кім вдавалась до штучного запліднення.

Зірка робила ЕКЗ, коли намагалася завагітніти вдруге. Але їй цей спосіб не підійшов, і у підсумку вона зачала сина Сейнта природним шляхом.

А ось втретє лікарі не радили жінці вагітніти, оскільки це загрожувало її здоров’ю.

Кардашян прислухалась до медиків, і вдалась до сурогатного материнства.

Саме так на світ з’явилась її донечка Чикаго та син Псалм.

Модель, співачка та модельєрка Вікторія Бекхем завжди мріяла про велику сім’ю.

Але при зачатті четвертої дитини у неї з чоловіком, легендарним футболістом Девідом Бекхемом, виникли проблеми.

Усі спроби завагітніти були безуспішними.

Сьогодні дівчинці вже 10.

Хоч тандем Анжеліни Джолі та Бреда Пітта вже давненько розпався, про цю парочку та їх дітей продовжують писати й говорити у всьому світі.

Не всі знають, що у 2008 році легендарні актори теж здійснювали процедуру ЕКЗ.

До штучного запліднення Джолі змусили зовсім не проблеми із зачаттям, а її “відчайдушне бажання” мати якомога більше дітей без численних вагітностей.

Тому пара вирішила поповнити своє сімейство, відразу ж народивши двійню.

Так на світ і з’явились різностатеві близнюки Нокс і Вів’єн.

51-річна Селін Діон, яка зараз виховує трьох дітей, не приховує, що незважаючи на неоднарозові спроби, вона так і не змогла завагітніти природнім чином.

Саме тому подружжю вже покійного Рене Анлжеліл і Селін Діон довелося робити штучне запліднення.

Лише в 40 років зірка народила сина Рене-Шарля.

А через 9 років — двійнят Едді та Нельсона.

У шлюбі з красунчиком Томом Крузом акторці Ніколь Кідман все ніяк не вдавалось завагітніти.

Тоді усі навколо пліткували, що жінка взагалі не може мати дітей.

Після 10 років шлюбу і незадовго до розлучення пара всиновила двох малюків — хлопчика Коннора і дівчинку Ізабель.

Проте зірка мріяла і про своїх, біологічних. У інтерв’ю журналу Who вона розповіла:

“Я дуже сильно хотіла завагітніти і пережила багато невдалих спроб. У мене були і позаматкова вагітність, і викидні, і різні курси з лікування безпліддя. Кожна жінка, яка пройшла через подібне, знає, що такі розчарування легко можуть призвести до депресії”.

Та, на щастя, Кідман все таки вдалось завагітніти, коли вона вийшла заміж за австралійського музиканта Кіта Урбана.

Першу доньку Сандей Кідман народила в 2008 за допомогою ЕКЗ, а друга — Фейт — з’явилася на світ завдяки сурогатній матері в 2011.

У шлюбі з Марком Ентоні Дженніфер Лопес довгі роки не вдавалося стати мамою.

Вона тривалий час лікувалася від безпліддя, допоки в 39 років не зважилася на штучне запліднення.

Саме завдяки процедурі ЕКЗ, їй вдалося народити двох дітей — сина Максиміліана Девіда і доньку Емму Мерібел.

