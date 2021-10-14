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ICTV Ранок 14.10.2021 15:30
14.10.2021 15:30
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Двічі в одну річку. Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком

Двічі в одну річку. Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі сходила на побачення.

Папараці заскочили зірку в машині колишнього чоловіка актора Джонні Лі Міллера.

Вони відвідала ресторан в Беверлі-Хіллс.

Актриса одягнула довге чорне пальто і підбори.

Після вечері Джолі сіла в машину до Джонні і вони вирушили у невідомому  напрямку.

До речі, це вже далеко не вперше зірок підозрюють в таємних романтичних стосунках.

У червні Анджеліна була помічена біля нью-йоркського житла екс-чоловіка з пляшкою дорогого вина.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 фільмів з Анджеліною Джолі.

Фото: Depositphotos

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Теги: інстаграм зірок, Анджеліна Джолі, Анджеліна Джолі чоловіки, шоу-бізнес
14.10.2021 15:30



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