Двічі в одну річку. Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі сходила на побачення.
Папараці заскочили зірку в машині колишнього чоловіка актора Джонні Лі Міллера.
Вони відвідала ресторан в Беверлі-Хіллс.
Актриса одягнула довге чорне пальто і підбори.
Після вечері Джолі сіла в машину до Джонні і вони вирушили у невідомому напрямку.
До речі, це вже далеко не вперше зірок підозрюють в таємних романтичних стосунках.
У червні Анджеліна була помічена біля нью-йоркського житла екс-чоловіка з пляшкою дорогого вина.Також по темі: Анджеліна Джолі в молодості: як раніше виглядала зірка Оголена і в фаті: Анджеліна Джолі підкорила пікантними фото Дуже мило. Дженніфер Еністон зачарувала знімком з песиком
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