Двічі в одну річку. Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі сходила на побачення.

Папараці заскочили зірку в машині колишнього чоловіка актора Джонні Лі Міллера.

Вони відвідала ресторан в Беверлі-Хіллс.

Актриса одягнула довге чорне пальто і підбори.

Після вечері Джолі сіла в машину до Джонні і вони вирушили у невідомому напрямку.

До речі, це вже далеко не вперше зірок підозрюють в таємних романтичних стосунках.

У червні Анджеліна була помічена біля нью-йоркського житла екс-чоловіка з пляшкою дорогого вина.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

