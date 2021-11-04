Нова сторінка в житті. Бред Пітт завів роман із моделлю?

Відомого голлівудського актора Бреда Пітта підозрюють у романі з моделлю.
Ця дівчина — 34–річна Лізза Стеллі, модель, яка займається випічкою.
Вона ж колишня дружина сина відомого музиканта Оззі Осборна і від попереднього шлюбу вже виховує трьох дітей.
Як стверджують західні ЗМІ, саме зараз у Пітта з цією красунею розгорівся бурхливий роман, хоча на її сторінці в Інстаграмі і досі фото із колишнім.
Фоловери гадають, може то просто Бред загоює рани після судових процесів з Анджеліною.
А може й просто знову плітки в мережі.Також по темі: Бред Пітт закрутив роман із 27-річною красунею Бред Пітт знявся у кіно про космос - рецензія на фільм До зірок Двічі в одну річку. Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Бредом Піттом
Фото:bradpittofflcial