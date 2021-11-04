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ICTV Ранок 04.11.2021 19:15
04.11.2021 19:15
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Нова сторінка в житті. Бред Пітт завів роман із моделлю?

Нова сторінка в житті. Бред Пітт завів роман із моделлю?

Відомого голлівудського актора Бреда Пітта підозрюють у романі з моделлю.

Ця дівчина — 34–річна Лізза Стеллі, модель, яка займається випічкою.

Вона ж колишня дружина  сина відомого музиканта Оззі Осборна і від попереднього шлюбу вже виховує трьох дітей.

Як стверджують західні ЗМІ, саме зараз у Пітта з цією красунею розгорівся бурхливий роман, хоча на її сторінці в Інстаграмі і досі фото із колишнім.

Фоловери гадають, може то просто Бред загоює рани після судових процесів з Анджеліною.

А може й просто знову плітки в мережі.

Також по темі: Бред Пітт закрутив роман із 27-річною красунею Бред Пітт знявся у кіно про космос - рецензія на фільм До зірок Двічі в одну річку. Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Бредом Піттом

Фото:bradpittofflcial

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Теги: інстаграм зірок, Бред Пітт, шоу-бізнес
04.11.2021 19:15



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