Нова сторінка в житті. Бред Пітт завів роман із моделлю?

Відомого голлівудського актора Бреда Пітта підозрюють у романі з моделлю.

Ця дівчина — 34–річна Лізза Стеллі, модель, яка займається випічкою.

Вона ж колишня дружина сина відомого музиканта Оззі Осборна і від попереднього шлюбу вже виховує трьох дітей.

Як стверджують західні ЗМІ, саме зараз у Пітта з цією красунею розгорівся бурхливий роман, хоча на її сторінці в Інстаграмі і досі фото із колишнім.

Фоловери гадають, може то просто Бред загоює рани після судових процесів з Анджеліною.

А може й просто знову плітки в мережі.

Фото:bradpittofflcial

