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ICTV Ранок 22.11.2021 10:20
22.11.2021 10:20
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Дружина міністра оборони. Що змінилось у житті Юлії Зорій після нового призначення чоловіка

Дружина міністра оборони. Що змінилось у житті Юлії Зорій після нового призначення чоловіка

Після того, як Олексій Резніков став міністром оборони, Юлія Зорій почала вивчати внутрішній туризм України.

Адже через нове призначення чоловіка, спільні подорожі за кордон парі не світять.

“Мені було сказано, якщо хочеш подорожувати сама, то давай, а разом — ні. Я повинен постійно бути в максимальній доступності”.

Цим ведуча Ранку у Великому Місті поділилась із Катериною Осадчою у програмі “Світське життя”.

Також по темі: «Ми вам передзвонимо». Юля Зорій про свій непростий шлях на телебачення Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як Україні стати успішною — інтерв'ю | 33 за 3 Життя з міністром Резніковим та ставлення до чайлд-фрі: велике інтерв'ю Юлії Зорій

Про те, чи змінилось ставлення колег до Юлії Зорій на роботі, вона відповіла так:

Нічого не змінилось. Ті, хто хейтили — і зараз хейтять. А хто сприймали з розумінням — так і продовжують це робити.

На запитання Катерини Осадчої, хто опікується стилем новообраного міністра, Зорій відповіла:

У нього є вроджений смак і свій особливий стиль: він обожнює хусточки та різнокольорові шкарпетки.

За словами ведучої Ранку у Великому Місті, її чоловік непогано одягається, вона лише може коригувати деякі деталі.

Катерина Осадча також поцікавилась, чи посилилась охорона у зв’язку із рівнем небезпеки нової посади Резнікова, на що Юлія відповіла:

Треба просто знати мого чоловіка. Він у всьому вміє знаходити позитив, і цей оптимізм передається мені.

Цьогоріч у пари подвійний ювілей.

Олексію Резнікову вповнилось 55, а Юлії Зорій — 35.

За словами жінки, вони обмінялись милими подарунками.

Нагадаємо, раніше Юлія Зорій відповідала на 33 питання Олександри Кучеренко.

Фото: yulia_zoriy

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Теги: інтерв'ю, ведуча, Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
22.11.2021 10:20



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