Дружина міністра оборони. Що змінилось у житті Юлії Зорій після нового призначення чоловіка

Після того, як Олексій Резніков став міністром оборони, Юлія Зорій почала вивчати внутрішній туризм України.

Адже через нове призначення чоловіка, спільні подорожі за кордон парі не світять.

“Мені було сказано, якщо хочеш подорожувати сама, то давай, а разом — ні. Я повинен постійно бути в максимальній доступності”.

Цим ведуча Ранку у Великому Місті поділилась із Катериною Осадчою у програмі “Світське життя”.

Про те, чи змінилось ставлення колег до Юлії Зорій на роботі, вона відповіла так:

На запитання Катерини Осадчої, хто опікується стилем новообраного міністра, Зорій відповіла:

За словами ведучої Ранку у Великому Місті, її чоловік непогано одягається, вона лише може коригувати деякі деталі.

Катерина Осадча також поцікавилась, чи посилилась охорона у зв’язку із рівнем небезпеки нової посади Резнікова, на що Юлія відповіла:

Цьогоріч у пари подвійний ювілей.

Олексію Резнікову вповнилось 55, а Юлії Зорій — 35.

За словами жінки, вони обмінялись милими подарунками.

Нагадаємо, раніше Юлія Зорій відповідала на 33 питання Олександри Кучеренко.

Фото: yulia_zoriy

