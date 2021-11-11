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ICTV Ранок 11.11.2021 15:24
11.11.2021 15:24
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«Ми вам передзвонимо». Юля Зорій про свій непростий шлях на телебачення

«Ми вам передзвонимо». Юля Зорій про свій непростий шлях на телебачення

Телеведуча Юлія Зорій розповіла про невдалі кастинги, роботу на телебаченні та ранкові ефіри.

«Цілий рік мене ніхто нікуди не брав». Так ведуча ранкового шоу «Ранок у Великому Місті» на ICTV Юлія Зорій в інтерв’ю YouTube-блогерці Аліні Доротюк згадує перший час після переїзду з рідних Чернівців до столиці.

Пошуки роботи в столиці

«Я думала, що зараз приїду – телеведуча з Чернівців Юлія Зорій – і за мене будуть ледве не битися телеканали. Але насправді майже рік скрізь чула фразу «Ми вам обов’язково передзвонимо».

Розповідає: знайти роботу в столиці було дуже непросто. Подавалася, куди тільки можна.

Мені здається, в Києві немає жодної радіостанціїї, жодного телеканалу і навіть редакції газет, де не було б мого резюме.

Коли ж за цілий рік влаштуватися на роботу за спеціальністю так і не вдалося, Юля пішла працювати офіціанткою в кафе. І зрозуміла, що треба збирати речі і їхати назад у Чернівці.

Але перед тим вирішила все ж сходити на останній, як вона тоді думала, кастинг – пробувалася на ведучу погоди в ранковому шоу на телеканалі Україна.

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«Сиджу в черзі й думаю: ну яка я ведуча погоди? Поруч сидять дівчата, які приїхали на шикарних авто, з розкішним довгим волоссям, ідеальною фігурою – ну просто картини пиши. І я сиджу в якомусь сарафані, у капелюсі, з жетончиком на метро… Хотіла втекти ще до початку кастингу, бо думала, що я точно не формат ведучої погоди».

Але таки вирішила не здаватись – і не пошкодувала про це.

«Я пройшла один кастинг, згодом мені подзвонили і запросили на повторний, а потім – покликали обговорювати умови роботи і зарплату», – згадує Юля.

Кастинг на Ранок у Великому Місті

Непростим виявився і шлях Зорій на ранкове шоу ICTV. Та їй знов допомогла власна наполегливість.

«Я була впевнена, що мене не візьмуть. Андрій Слободян, продюсер, який займається Ранком у Великому Місті, сказав: розумієш, ти ­– не формат. Ти не підходиш, нам потрібна доросла ведуча, з дітьми, з розумінням життя», – згадує телеведуча.

І доповнює: я попросила дати мені можливість хоча б спробувати.

«Прийшла один раз, другий. А потім мене покликали втретє і сказали – ти залишаєшся. От якби не моя наполегливість, я б, напевно, тут не була», – говорить Юлія.

Робота на ранкових ефірах

Ведуча вважає себе совою, і до роботи на телебаченні ну дуже не любила рано вставати.

Якби мені хтось колись сказав, що я буду працювати лише в ранкових ефірах, я б дуже сильно сміялася і сказала б – ніколи в житті.

Триматися в тонусі, за словами Зорій, їй допомагає дуже проста причина:

Мені подобається те, що я роблю. Як би мені не хотілося спати, я знаю, заради чого ці ранкові підйоми. Люблю все, що відбувається з моменту мого приїзду на канал. Я кайфую і тому – встаю.

Хоча й зізнається: іноді прокидатися так рано буває непросто.

Я лягаю о 12 ночі, прокидаюся о 3.50. Сну – лише 4 години. Тому доводиться спати в обід. Після сну вдень – покидаєшся «варена», не розумієш, який день, який рік. Але до всього звикаєш, якщо в тебе є велика любов і бажання.

Повна версія інтерв’ю з Юлією Зорій

Нагадаємо, раніше Юлія Зорій дала інтерв’ю 33 за 3.

Фото: yulia_zoriy

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Теги: Юлія Зорій
11.11.2021 15:24



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