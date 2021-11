Життя з міністром Резніковим та ставлення до чайлд-фрі: велике інтерв’ю Юлії Зорій

Юлія Зорій відверто про життя з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

У інтерв’ю блогерці DOROTYE ведуча Ранку у Великому Місті Юлія Зорій нарешті привідкрила двері у своє особисте життя.

Вона поділилась історією знайомства із Олексієм Резніковим, а також розповіла:

Які стосунки в неї із дітьми чоловіка?

Чи вплинув шлюб на спілкування з друзями та колегами?

І невже Юлія Зорій — чайлд-фрі?

Новина про одруження Юлії Зорій та Олексія Резнікова рік тому облетіла мережу.

На той момент пара вже 4 роки перебувала в стосунках, проте не афішувала цього.

А почалася їхня історія досить не очікувано для Зорій.

“У той день я була на шашликах із подругою та її чоловіком. Раптом мені зателефонувала Тала Калатай і запросила на офіційну вечірку з нагоди відкриття Євробачення. Я відмовилась, оскільки була зовсім не готова (дівчата, зрозуміють). Але Тала наполягла на своєму, приїхала по мене в ліс, відвезла на швидкі збори. І я з напівмокрою головою поїхала на це Євробачення, де і зустріла Льошу”, — розповіла телеведуча.

Як потім розповідав їй Резніков, його вразили її величезні блакитні очі.

Вже через тиждень вони зустрілися на вечерю, про яку Юлія із посмішкою каже:

Через місяць-півтора спілкування пара почала зустрічатися.

Раніше Зорій розповідала в інтерв’ю, що якби Олексій був старший і на 30, і на 40 років, вона б все одно вийшла за нього заміж.

На запитання блогерки DOROTYE, що ж такого особливого в Резніковому, телеведуча відповіла:

“Є така фраза — люблять не за щось, а всупереч усьому. То от з роками я усвідомила, що це повна маячня. Ми все одно зважаємо на кількість плюсів і мінусів у людині. Тож, коли я помітила, що в ньому дуже багато того, що мені підходить і що я ціную в чоловіках, то на недоліки закрила очі. І я знаю конкретно, за що його люблю”.

До трьох основних критеріїв, за які покохала чоловіка, телеведуча віднесла:

DOROTYE поцікавилась у Юлії Зорій, як воно — бути “мачухою” фактично для своїх однолітків, на що ведуча відповіла:

“Я не мачуха, а дружина їх тата. Ми класно дружимо із дітьми, із колишньою дружиною Олексія”.

За словами Зорій, вони вибудовували такі стосунки не один день і рік, адже спочатку всі придивлялись, чи немає у неї якихось корисливих мотивів.

Але потім прийшли до висновку, що всі є однією сім’єю.

Юлія Зорій стикнулась із плітками на роботі.

“У будь-якому соціумі люди обговорюють одне одного. Це нормально. Але коли серед моїх близьких товаришів почали ширитись плітки, типу “гроші не пахнуть”, я подумала — добре, що ці люди себе показали і я можу виключити їх зі свого кола спілкування”, — каже телеведуча.

Батька Юлії Зорій спочатку насторожила різниця у віці доньки та її обранця.

Але, побачивши щасливі очі Юлі, він знайшов спільну мову із зятем.

“Для усіх він політик, а для мене — чоловік”, — поділилась Юлія Зорій.

За її словами, на щастя Олексій Резніков вміло розмежовує професію та особисте життя і “не несе роботу додому”.

Конфлікти в парі були в основному на початку, коли тривало притирання.

Але, на щастя, вони навчилися проговорювати проблеми.

На запитання DOROTYE, чи відчуває на собі тягар відповідальності дружини чиновника, Юлія Зорій відповіла:

“Відповідальності стало більше, і як для медійної людини мені це не дуже на руку. Але взагалі мене важко в чомусь звинуватити чи знайти якийсь компромат”.

За словами Юлії Зорій, через перфекціонізм та відчуття відповідальності, все нове її дуже лякає.

Принаймні вони спільно з чоловіком вже прийшли до такого рішення.

“Мені було важливо, щоб Олексій не просто розумів, що мені треба реалізуватися, як матері, а й сам цього хотів. Адже в нього вже є і діти, й онуки”, — зізналась Зорій і додала, що була дуже щаслива, коли чоловік висловив бажання народити дитину.

Нагадаємо, раніше Юлія Зорій дала інтерв’ю у рамках рубрики 33 за 3.

