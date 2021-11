День сина 2021: душевні привітання у прозі, віршах та листівках

У понеділок, 22 листопада Україна і світ відзначає День сина.

Недаремно це неофіційне свято щороку набирає більшої популярності, адже маленький мужчина вдома — це справжня втіха.

А ще — величезна відповідальність для батьків, які мають виховати гідного чоловіка, сім’янина та захисника.

Не забудь привітати у цей день синів та тих, хто їх виховує.

Дорогий синку, мій стимул та натхнення, моя опора та радість, зі святом! Нехай все у твоєму житті вдається найкращим чином, нехай здійснюються мрії та бажання, реалізуються плани та задуми! Бажаю тобі яскравого, усвідомленого та цікавого життя!

***

Синку, вітаємо зі святом. Розправ свої крила і лети вільно, досліджуй життя, щоб і ми, батьки, побачили його твоїми очима. Назавжди збережи свою доброту, усмішку та гарне почуття гумору, свою безтурботність і всі ті якості, які ми любимо.

***

Сьогодні особливий день для батьків усіх хлопчиків — день синів! Хочеться від щирого серця привітати сім’ї, у яких підростають наші майбутні захисники та шибеники. Бажаю вам розуміння та терпіння у їхньому вихованні, щасливого взаємно проведеного часу, більше радісних подій та менше сімейних негараздів!

***

Люба моя дитино, вітаю тебе із Днем синів! Такого сина більше немає на планеті! Хочу побажати тобі, щоб ти залишався завжди таким добрим, лагідним, уважним, дбайливим, справедливим, ввічливим та надійним. Пам’ятай, що твоя сім’я завжди поряд із тобою і підтримає тебе у будь-якій життєвій ситуації.

Я мрію, сину, щоб ти виріс чоловіком —

Терплячим, чуйним, людяним, простим.

А мудрість прийде трохи згодом, з віком,

Не треба, рідний, щоб ти був “крутим”.

Дай Боже, сину, щоб гордилася тобою,

Щоб вірних друзів мав на все своє життя,

Хай оминає тебе горе із журбою.

Для мене, рідний, ти завжди будеш дитям!

***

Син такий – це просто диво,

Все складається щасливо,

Дарує втіху і розраду,

Міцну опору і пораду.

Розумний чуйний і вродливий,

Будь, синку, радісний, щасливий,

Успіхів, дружби і кохання,

Нехай здійсняться всі бажання!

***

Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім’ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,

І негоду розжене.

Щоб життя було яскравим,

Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,

Панував в сім’ї весь час.

З Днем синів вітаємо,

Щасливі, що такого хлопця маємо!

***

Сьогодні свято дуже важливе

Для мам і тат, чий син росте.

З Днем синів я вас вітаю,

Нехай він вам щастя принесе!

Фото: Unsplash

