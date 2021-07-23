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ICTV Ранок 23.07.2021 20:25
23.07.2021 20:25
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Татові принцеси. Сільвестр Сталлоне замилував світлиною з доньками


Легендарний 75-річний голлівудський актор Сільвестр Сталлоне замилував фанатів світлиною з доньками.

Фото він розмістив у своєму інстаграм-блозі.

“Мені дуже пощастило мати таких чудових, люблячих дітей, які не приносили мені нічого, крім радості. Тепер я хочу, щоб вони перестали рости такими високими!” – прокоментував Сталлоне.

Дівчата позували у розкішних сукнях, а сам Сталонне був у мінімалістичній футболці та джинсах.

Зауважимо, що 24-річна Софія, 23-річна Сікстін і 19-річна Скарлетт народилися у третьому шлюбі актора з Дженніфер Флавін Сталлоне.

Також по темі: Сільвестер Сталлоне більше не зіграє Роккі Бальбоа [ВІДЕО] Річард Гір усе життя люто ненавидить Сталлоне Донька Сільвестра Сталлоне шокувала усіх пікантними фото у бюстгалтері

Пара одружилася у 1997 році.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні образи Ольги Сумської.

Фото: officialslystallone

 

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Сільвестер Сталлоне, шоу-біз
23.07.2021 20:25



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