Татові принцеси. Сільвестр Сталлоне замилував світлиною з доньками

Легендарний 75-річний голлівудський актор Сільвестр Сталлоне замилував фанатів світлиною з доньками.
Фото він розмістив у своєму інстаграм-блозі.
“Мені дуже пощастило мати таких чудових, люблячих дітей, які не приносили мені нічого, крім радості. Тепер я хочу, щоб вони перестали рости такими високими!” – прокоментував Сталлоне.
Дівчата позували у розкішних сукнях, а сам Сталонне був у мінімалістичній футболці та джинсах.
Зауважимо, що 24-річна Софія, 23-річна Сікстін і 19-річна Скарлетт народилися у третьому шлюбі актора з Дженніфер Флавін Сталлоне.Також по темі: Сільвестер Сталлоне більше не зіграє Роккі Бальбоа [ВІДЕО] Річард Гір усе життя люто ненавидить Сталлоне Донька Сільвестра Сталлоне шокувала усіх пікантними фото у бюстгалтері
Пара одружилася у 1997 році.
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Фото: officialslystallone