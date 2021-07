Татові принцеси. Сільвестр Сталлоне замилував світлиною з доньками

Легендарний 75-річний голлівудський актор Сільвестр Сталлоне замилував фанатів світлиною з доньками.

Фото він розмістив у своєму інстаграм-блозі.

Дівчата позували у розкішних сукнях, а сам Сталонне був у мінімалістичній футболці та джинсах.

Зауважимо, що 24-річна Софія, 23-річна Сікстін і 19-річна Скарлетт народилися у третьому шлюбі актора з Дженніфер Флавін Сталлоне.

Пара одружилася у 1997 році.

Фото: officialslystallone

