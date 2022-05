Маленька принцеса з’явилася! Привітання батькам з народженням донечки

Як привітати батьків з народженням донечки.

Народження дитини недарма прирівнюють до дива, адже поява нового життя — це й справді неабияка магія.

А для батьків немовлятка цей день стає дуже особливим, бо ділить їх буденність на до і після.

Тому так важливо підтримати їх і радіти разом з ними.

Обирай, що тобі більше до смаку, та вітай рідних, друзів і колег з такою прекрасною подією!

Вітаю з милим янголятком,

Гарненьким крихітним дівчатком.

Хай донечка, маленьке диво,

Росте здорова і щаслива.

Зросте принцеса дуже стрімко

І скаже своє перше слово.

Хай дівчинка сміється дзвінко

І в неї буде все чудово!

***

Янголятко народилось

І життя батьків змінилось.

Доня хай росте щаслива,

Ніжна, добра і красива.

Доля хай її балує,

Подарунки хай дарує.

Хай в житті усе вдається,

Нехай радісно сміється.



З донечкою вас, батьки,

Вітаємо залюбки,

Щоб здоровенька була,

І щасливою жила.

Щоб на радість на добро —

Подаруйте їй тепло.

Ми даруєм побажання,

Вам терпіння і кохання.

Щоб красивою росла,

І не знала вона зла,

Тільки посмішок ляльок

Татові грошей мішок.

Ангела їй охоронця —

Небесного оборонця,

Щоб раділи з нею всі,

І пестили бабусі.



***

Ангел з небес спустився,

У вашому домі оселився.

Тепер ви маєте донечку гарненьку,

Хай буде вам вона здоровенька.

Хай доля на неї чекає легка,

Сповнена щастя, достатньо добра.

Щоб сміх її без перестанку звучав,

Вам натхнення додавав.

***

Ваша крихітко з’явилась

У родинному житті.

Хай росте на радість рідним:

Мамі, татові, собі!

Хай дивує світ красою

Та розумничкою росте.

Добрий янгол-охоронець

За собою хай веде!

Донечці бажаю щастя

В світлім радіснім житті.

Буде хай воно прекрасним

З перших днів та назавжди!



Сьогодні у вашій родині поповнення, з яким я хочу вас щиро привітати! Ваше життя кардинально зміниться, адже тепер у вас є маленьке диво, яке з часом буде перевертати будинок і показувати вам, хто насправді головний. Вашій принцесі я бажаю, щоб вона була здоровою, щасливою і красивою! Вам же – терпіння і безліч приємних, теплих моментів, які стануть вашими особливими спогадами. Подарувавши вам дочку, Бог зробив вашій родині величезний комплімент, адже дівчинка – це не тільки мамина радість, а й татова велика, хоч і така маленька, слабкість!

***

Вітаю з народженням донечки. Тепер у вашому житті з’явився яскравий вогник щастя і радості, і нехай цей вогник з кожним днем сяє все яскравіше. Нехай ваша дівчинка росте здоровою і красивою, розумною і допитливою. А всій родині хочу побажати любові і добра, миру та достатку.

Вітаю з народженням донечки. Тепер у твоєму житті є улюблена дівчинка. Тепер твоє серце належить цій крихітці. Я щиро бажаю, щоб твоя принцеса зростала гарною, веселою, кмітливою, допитливою дівчинкою. Бажаю, щоб завжди відчувала себе важливою, коханою та щасливою. Бажаю вам сімейного ладу та достатку. Бажаю вашій донечці чудового життя!

***

Від щирого серця вітаю з народженням маленької принцеси, з появою прекрасної донечки! Бажаю вашій родині всіх благ і достатку, міцного здоров’я і миру. Нехай донька росте на радість батькам, хай її життєвий шлях буде довгим, красивим і щасливим.

***

Вітаю з народженням доньки. Бажаю їй міцного здоров’я, нехай росте щасливою і дарує радість всім близьким. Мамі – більше сну, а татові – терпіння. Щоб у вашому домі голосно звучав пустотливий сміх, який буде зігрівати ваші серця. Нехай у дитини все складеться якнайкраще. Бажаю досягти їй грандіозних висот. Нехай вона буде така ж красива і розумна, як мама, і сильна духом, як тато.

***

Сердечно вітаємо Вас, дорогі наші, з народженням дочки! З цього дня – Ви батьки, а це – неземне щастя. Нехай Ваш будинок буде справжнім сімейним вогнищем і повною чашею, нехай в ньому оселяться радість, тепло, любов і взаєморозуміння, а біди, горе і нещастя обійдуть стороною. Любимо Вас і обіймаємо крихітку!

Вітаємо батьків з народженням безцінного скарбу, донечки! Нехай росте вона красунею, розумницею та просто щасливою людиною! Міцного здоров’я малятку і матусі!

***

Від щирого серця вітаю з народженням чудової донечки! Бажаю, щоб ваша донечка росла щасливою і веселою, і щоб життя її було світлим і добрим.

***

Вітаю з народженням донечки! Міцного здоров’я їй та радісного сміху. Ну а вам, батькам, терпіння, достатку і сил у вихованні принцеси.

***

Вітаю вас із янголятком — маленьким, крихітним дівчатком.

***

У вашому житті з’явилась маленька принцеса. Вітаємо!

