Чому ти не можеш схуднути? 5 неочевидних причин

Неочевидні причини проблем із схудненням. Ранок у Великому Місті зібрав основні з них.

Хочеш схуднути?

Страждаєш від зайвої ваги і не розумієш, чому не виходить позбутися кілограмів?

Тоді прочитай про причини, які викликають проблеми із схудненням.

Відомо, що в молодшому віці обмін речовин відбувається швидше.

Тому обов’язково слід враховувати вік для того, щоб правильно підібрати режим вашого харчування у поєднанні з фізичним навантаженням.

Наприклад, після 40-45 років рівень тестостерону в крові падає, а він відповідає за швидкість жирового обміну.

Від здоров’я залежить усе.

Тому невдалі спроби схуднення можуть бути пов’язаними з низкою захворювань: проблеми з яєчниками, гіпофізом, щитовидною залозою тощо.

Обов’язково слід звернутися до лікаря та перевірити їх стан.

Проблеми у повсякденному житті, нервові ситуації заважають схуднути.

Цьому є логічне пояснення — вироблення гормону стресу — кортизолу. Він збільшує кількість жирових клітин в організмі.

Тому перед початком боротьби з зайвою вагою необхідно привести в норму емоційне здоров’я.

Цікаво, форма тіла також впливає на процес втрати ваги.

Наприклад, людині з фігурою «яблоко» слід прикласти більше зусиль на процес схуднення, ніж іншим.

А люди з формою «груша» набирають вагу досить швидко.

Обов’язково вивчай усі процеси схуднення, можливі нюанси, проблеми, відхилення, щоб уникнути неприємностей у період вашого лікування.

Погодься, ти також часто не встигаєш поснідати? Розуміємо.

Однак калорії у першій половині дня майже всі переходять в енергію. Тому досить корисна звичка їсти саме зранку (особливо для тих, хто бажає схуднути).

Нагадаємо, раніше ми писали про зелені продукти, що містять менше 30 калорій.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.