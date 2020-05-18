-45 кг! Експрес-програма схуднення Адель

Як схудла Адель? Мабуть, усі помітили, як за досить короткий період змінилися форми британської співачки. Тому Ранок у Великому Місті вирішив дізнатись секрети схуднення знаменитості. Тобі теж цікаво? Тоді читай нижче.

Як схудла Адель

32-річна Адель схудла аж на 45 кілограмів! У це важко повірити, але їй вдалося втратити вагу без хірургічних втручань.

Тобі здається це нереальним? Нам теж. Але, як виявилось, дієта, спорт і налагоджений сон – дають свої результати.

Колишня тренерка зірки Каміла Гудіс розповіла, що Адель не зовсім була у захваті від фізичних тренувань, тому здебільшого допомогла схуднути сувора дієта – «зелений сік та 1000 калорій на день».

– Вона змінила свій образ життя, і я вважаю, що 90% – це заслуга дієти, – прокоментувала фітнес-тренерка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Adele (@adele) 5 Тра 2020 р. о 9:38 PDT

Каміла припускає, що саме збалансоване харчування, у якому вживається менше калорій на день і витрачається більше енергії – здатне творити чудеса.

Однак будьте обережні, якщо захочете спробувати піти тим же шляхом. Адже деякі фітнес-тренери критикують цей підхід, мовляв, інтенсивна дієта може розвинути невпорядковані харчові звички.

Особливості дієти Адель

Як вказують зарубіжні ЗМІ, Адель випробовувала дієту Sirtfood. Це означає, що потрібно їсти продукти виключно рослинного походження: гречку, овочі, зелений чай, зелень та інше. Нібито вони здатні пригнічувати апетит.

Солодке теж можна вживати, але перелік значно коротший, туди належать: фініки, цитрусові, яблука, полуниця та чорний шоколад.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Adele (@adele) 24 Жов 2019 р. о 12:58 PDT

Дієтологи пояснюють, що ця експрес-програма підвищує продуктивність організму і дозволяє керувати своїм зовнішнім виглядом.

І на останок хочемо додати, що головним стимулом схуднення Адель став її син. Вона знала, що повинна змінити щось, аби бути здоровою мамою.

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Алла Гичка

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