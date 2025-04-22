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ICTV Ранок 22.04.2025 15:55
22.04.2025 15:55
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Що їсти перед тренуванням для схуднення

Що їсти перед тренуванням для схуднення

Що їсти перед тренуванням для ефективного схуднення.

Регулярні тренування – це чудово.

Проте часом дівчата шкодять собі самі, неправильно харчуючись перед заняттям.

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Що з’їсти та випити, аби ефективно худнути від спорту, Ранок у Великому Місті дізнавався у фітнес-тренера Анни Цукур.

Правила харчування для схуднення

Пий воду

вода фото

Фото: Pixabay

Намагайся випивати близько 400-550 грам води протягом 1-2 годин перед тренуванням і не менше 1 літра за годину занять.

При цьому воду варто пити нехолодну, без газу, маленькими ковтками та через рівні проміжки часу.

У середньому звичайна людина під час годинного тренування середньої інтенсивності втрачає близько 1 літра вологи.

Тому протягом години після тренування треба випивати хоча б 500 мл води.

Тренуйся натщесерце

тренування фото

Фото: Unsplash

Найефективніші тренування «на схуднення» – рано-вранці на порожній шлунок.

У цей час запаси глікогену мінімальні, а, значить, енергію ти будеш брати з власного жиру.

Але важливий момент – необхідно випити склянку-дві води або чаю для запуску процесу метаболізму.

Обирай легкі сніданки

гранола фото

Фото: Pixabay

Якщо ти не можеш тренуватися на голодний шлунок, крутиться голова або відчуваєш слабкість, тоді за сорок хвилин до занять з’їж що-небудь легке, вуглеводне.

Наприклад, каву та банан, гранолу з йогуртом або хлібці з чаєм.

Налягай на складні вуглеводи

Якщо ти тренуєшся протягом дня, тут все просто.

За півтори години варто з’їсти складні вуглеводи (каші з цільного зерна, пасту грубого помелу, коричневий рис, овочі, свіжі салати, цільнозерновий хліб).

Саме вони дадуть тобі енергію на тривалий час.

рис фото

Фото: Pixabay

Якщо після прийому їжі пройшло більше, ніж 3 години, а сили на нулі, за 30-40 хвилин до тренування перекуси швидкими вуглеводами (банан, сухофрукти).

У тебе одразу відкриється друге дихання.

Крім того, перед тренуванням можна випити невелику чашку кави або чаю.

Але в жодному разі не можна голодувати півдня до тренування! Якщо ти не будеш добре харчуватися, то не зможеш інтенсивно тренуватися.

Адже організм не виробить потрібну кількість енергії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як схуднути в талії за тиждень.

Фото: Pixabay

Теги: дієти, Здоров'я, схуднення, тренування
22.04.2025 15:55

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