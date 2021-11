Круті та небезпечні трюки Тома Круза. Що залишилось за кадром фільму “Місія нездійсненна”

У цій кінофраншизі є все, що потрібно для успішного фільму про спецагента: захопливі бойові сцени і небезпечні трюки і привабливий актор – сам Том Круз.

Перша частина, без перебільшення, культової серії фільмів про спецагента Ітана Ханта і його небезпечні пригоди вийшла ще в 1996 році.

Однак зовсім не з цього почалася історія місії неможливої.

Той самий початок був на 30 років раніше.

З 1966 по 1973 роки в США виходив серіал з такою ж назвою, схожим сюжетом і тими ж героями, власне серіалу світ і зобов’язаний появою кінофраншизи «Місія нездійсненна».

Том Круз особисто піднявся в небо просто тримаючись голими руками за літак, виліз на найвищий хмарочос у світі і навчився не дихати під водою 6,5 хвилин!

Кінокомпанія Paramount Pictures, у якої були права на серіал, багато років думала на тим, щоб зняти його кіно-версію.

Але допоки за справу не взявся Том Круз, ця ідея так і лишалася просто ідеєю.

Актор з дитинства фанатів від серіалу “Місія нездійснена” і, коли він створив власну продюсерську компанію він захотів, щоб першим її проектом стало саме переродження улюбленого серіалу.

Крім цього, Том Круз контролює написання сценаріїв усіх фільмів місії і стежить за роботою на знімальному майданчику.

До речі, на першому фільмі він і досі заробляє гроші.

Актор відмовився від фіксованого гонорару і отримує відсоток від продажу фільму, тобто сьогодні якщо якийсь канал транслює “Місія нездійснена 1” – Крузу автоматично надходять гроші.

Станом на сьогодні, це йому принесло вже 70 млн доларів.

Що треба робити, що відпрацювати такі гонорари?

Ну у випадку Круза випробовувати своє тіло на міцність.

Наприклад, в першій частині, в епізоді де головний герой підриває величезний акваріум легко можна було потонути, 16 тон води все-ж-таки, але, не зважаючи на це, Круз впорався з цією сценою без дублера.

Не те, щоб це була його ініціатива, на цьому наполіг режисер, але Круза довго вмовляти не довелося.

До речі, авторство епізоду з акваріумом належить самому Тому.

Що ще залишилось за кадром фільму?

Та чиє ім’я написане на найвищій точці найвищого хмарочосу світу рукою Тома Круза?

у відео.

Фото: IMBd

