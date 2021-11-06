Круті та небезпечні трюки Тома Круза. Що залишилось за кадром фільму “Місія нездійсненна”

У цій кінофраншизі є все, що потрібно для успішного фільму про спецагента: захопливі бойові сцени і небезпечні трюки і привабливий актор – сам Том Круз.

Перша частина, без перебільшення, культової серії фільмів про спецагента Ітана Ханта і його небезпечні пригоди вийшла ще в 1996 році.

Однак зовсім не з цього почалася історія місії неможливої.

Той самий початок був на 30 років раніше.

З 1966 по 1973 роки в США виходив серіал з такою ж назвою, схожим сюжетом і тими ж героями, власне серіалу світ і зобов’язаний появою кінофраншизи «Місія нездійсненна».

Робота на фільмом

Том Круз особисто піднявся в небо просто тримаючись голими руками за літак, виліз на найвищий хмарочос у світі і навчився не дихати під водою 6,5 хвилин!

І все заради вдалого кадру для фільму “Місія нездійснена”, в яку він особисто вклав і гроші і сили.

Кінокомпанія Paramount Pictures, у якої були права на серіал, багато років думала на тим, щоб зняти його кіно-версію.

Але допоки за справу не взявся Том Круз, ця ідея так і лишалася просто ідеєю.

Актор з дитинства фанатів від серіалу “Місія нездійснена” і, коли він створив власну продюсерську компанію він захотів, щоб першим її проектом стало саме переродження улюбленого серіалу.

Він вмовив Paramount вкластися у фільм, став його продюсером і головним актором.

Крім цього, Том Круз контролює написання сценаріїв усіх фільмів місії і стежить за роботою на знімальному майданчику.

До речі, на першому фільмі він і досі заробляє гроші.

Актор відмовився від фіксованого гонорару і отримує відсоток від продажу фільму, тобто сьогодні якщо якийсь канал транслює “Місія нездійснена 1” – Крузу автоматично надходять гроші.

Станом на сьогодні, це йому принесло вже 70 млн доларів.

Без каскадерів

Що треба робити, що відпрацювати такі гонорари?

Ну у випадку Круза випробовувати своє тіло на міцність.

Майже всі трюки у фільмах він виконує самостійно, навіть ті, які несуть пряму загрозу його життю.

Наприклад, в першій частині, в епізоді де головний герой підриває величезний акваріум легко можна було потонути, 16 тон води все-ж-таки, але, не зважаючи на це, Круз впорався з цією сценою без дублера.

Не те, щоб це була його ініціатива, на цьому наполіг режисер, але Круза довго вмовляти не довелося.

До речі, авторство епізоду з акваріумом належить самому Тому.

Що ще залишилось за кадром фільму?

Та чиє ім’я написане на найвищій точці найвищого хмарочосу світу рукою Тома Круза?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Томом Крузом

Фото: IMBd

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