“Вагнергейт”: хто винен у зриві скандальної спецоперації

Довгоочікуване і сенсаційне розслідування “Белінгкет” про зірвану операцію українських спецслужб із захоплення 33 бійців приватної військової компанії “Вагнер” врешті вийшло у світ.

Понад рік в українських медіа, експертному середовищі та серед політиків сперечалися, хто ж винен у зриві спецоперації?

Причетними називали Росію і навіть українську владу.

Та на Банковій понад рік саме існування спецоперації нині відомої як “Вагнергейт” — заперечували.

Але факт залишається фактом і звіт “Белінгкет” це підтверджує — спецоперація таки була.

І вона була на 100% українською.

“Вагнергейт”: як все було

У звіті розвідувачів “Белінгкет” уточнюється, що деталі спецоперації із кодовою назвою “Авеню” розробляли в режимі суворої секретності.

Причому історія варта кращих шпигунських фільмів.

Українські спецслужби створили фейкову приватну російську охоронну компанію, що наймала вагнерівців охороняти венесуельські нафтовидобувні підприємства за 3 тисячі доларів на місяць.

Далі, проводили співбесіди і виманювали беззаперечні докази їхніх злочинів.

Політолог Кирило Сазонов каже:

Проект масштабний, достойний Моссади, Мі-6 і ЦРУ. Не знаю, чи здатна Росія або інші країни на таке.

Частина із “завербованих” бойовиків під час псевдоспівбесід повідомили інсайдерську інформацію про вторгнення Росії в Україну в 14-15 роках і роль ПВК “Вагнера” у війні.

Здавалося б, операція геніальна і ретельно спланована.

От тільки після 18 місяців кропіткої роботи, за день до реалізації місії про неї дізналися білоруські спецслужби.

Хто причетний до зриву української спецоперації?

Доказів причетності до провалу українського військово-політичного керівництва — немає.

Нірка виявилась, так би мовити, порожньою. Якоїсь страшної зради чи зливу інформації не знайшли, — констатує Сазонов.

Але щось все ж таки сталося?

За даними Белінгкет спецоперацію в останній момент перенесли на кілька днів.

“Ключовим у зриві стало перенесення дати вильоту і фактична пауза з перебуванням вагнерівців на території Білорусі. Є такий факт, про який багато хто забуває. У Білорусі найвища в Європі чисельність поліцейських і працівників спецслужб на 1000 громадян”, — пояснює директор Інституту світової політики Євген Магда.

А політолог Борис Тізенгаузен додає:

“Ми почули ще один новий факт про те, що керівник офісу президента — Єрмак просив перенести цю спецоперацію на 5 днів для того, щоб не зірвати режим тиші, про який раніше домовлялись із Російською Федерацією. Але, за словами пана Бурби, “Вагнергейт” відтягнули на 4 дні, за які, власне, і відбулися знані всіма події…”

Реальна причина провалу “Вагнергейту”

Назріває й інше логічне питання. Чи достатньо обгрунтованим є рішення призупинити складну і масштабну спецоперацію задля перемир’я на Донбасі, якого ніколи не було?

Євген Магда каже:

“Я думаю, це свідчення непрофесіоналізму людей, які ухвалювали політичне рішення. Адже, якщо виходити з такої логіки, то українські військові повинні не відповідати вогнем на вогонь. Українські політики і дипломати не повинні робити різких заяв, а український президент має тільки те й робити, що телефонувати російському для того, щоб з ним зустрітися”.

Звісно, існує версія, що в українському політикумі таки є кріт, чи то агент Кремля, котрий злив усі дані, та на підтвердження такої теорії розслідувачі доказів не знайшли.

То ж найімовірніше йдеться про втрату дорогоцінного часу, який і призвів до провалу спецоперації.

Бойовики затрималися в Мінську довше, ніж планувалося.

Де ж наші спецслужби планували затримати загнаних у пастку вагнерівців?

І чому здобуття нашими спецслужбами світового визнання — це не суцільна перевага?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як телеканал CNN пролив світло на спецоперацію вагнерівців.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

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