“Вагнергейт”: хто винен у зриві скандальної спецоперації

Довгоочікуване і сенсаційне розслідування “Белінгкет” про зірвану операцію українських спецслужб із захоплення 33 бійців приватної військової компанії “Вагнер” врешті вийшло у світ.

Понад рік в українських медіа, експертному середовищі та серед політиків сперечалися, хто ж винен у зриві спецоперації?

Причетними називали Росію і навіть українську владу.

Та на Банковій понад рік саме існування спецоперації нині відомої як “Вагнергейт” — заперечували.

Але факт залишається фактом і звіт “Белінгкет” це підтверджує — спецоперація таки була.

І вона була на 100% українською.

У звіті розвідувачів “Белінгкет” уточнюється, що деталі спецоперації із кодовою назвою “Авеню” розробляли в режимі суворої секретності.

Причому історія варта кращих шпигунських фільмів.

Українські спецслужби створили фейкову приватну російську охоронну компанію, що наймала вагнерівців охороняти венесуельські нафтовидобувні підприємства за 3 тисячі доларів на місяць.

Далі, проводили співбесіди і виманювали беззаперечні докази їхніх злочинів.

Політолог Кирило Сазонов каже:

Частина із “завербованих” бойовиків під час псевдоспівбесід повідомили інсайдерську інформацію про вторгнення Росії в Україну в 14-15 роках і роль ПВК “Вагнера” у війні.

Здавалося б, операція геніальна і ретельно спланована.

От тільки після 18 місяців кропіткої роботи, за день до реалізації місії про неї дізналися білоруські спецслужби.

Доказів причетності до провалу українського військово-політичного керівництва — немає.

Але щось все ж таки сталося?

За даними Белінгкет спецоперацію в останній момент перенесли на кілька днів.

“Ключовим у зриві стало перенесення дати вильоту і фактична пауза з перебуванням вагнерівців на території Білорусі. Є такий факт, про який багато хто забуває. У Білорусі найвища в Європі чисельність поліцейських і працівників спецслужб на 1000 громадян”, — пояснює директор Інституту світової політики Євген Магда.

А політолог Борис Тізенгаузен додає:

“Ми почули ще один новий факт про те, що керівник офісу президента — Єрмак просив перенести цю спецоперацію на 5 днів для того, щоб не зірвати режим тиші, про який раніше домовлялись із Російською Федерацією. Але, за словами пана Бурби, “Вагнергейт” відтягнули на 4 дні, за які, власне, і відбулися знані всіма події…”

Назріває й інше логічне питання. Чи достатньо обгрунтованим є рішення призупинити складну і масштабну спецоперацію задля перемир’я на Донбасі, якого ніколи не було?

Євген Магда каже:

“Я думаю, це свідчення непрофесіоналізму людей, які ухвалювали політичне рішення. Адже, якщо виходити з такої логіки, то українські військові повинні не відповідати вогнем на вогонь. Українські політики і дипломати не повинні робити різких заяв, а український президент має тільки те й робити, що телефонувати російському для того, щоб з ним зустрітися”.

Звісно, існує версія, що в українському політикумі таки є кріт, чи то агент Кремля, котрий злив усі дані, та на підтвердження такої теорії розслідувачі доказів не знайшли.

Бойовики затрималися в Мінську довше, ніж планувалося.

Де ж наші спецслужби планували затримати загнаних у пастку вагнерівців?

І чому здобуття нашими спецслужбами світового визнання — це не суцільна перевага?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

