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Video: Удар по Північному Потоку-2: за що Берлін карає Кремль

 Німеччина призупиняє сертифікацію путінського газопроводу Північний Потік-2. Здавалось, ніби у Москви й Берліна все — як по маслу. Мабуть, коли у бункер до Путіна занесли свіжі роздруківки з Берліна, російський диктатор, цілком ймовірно, викрикував щось про так званий "віроломний напад". Але так чи інакше, Федеральне агентство з мереж ФРН, наділене повноваженнями давати чи не давати зелене світло запуску путінського газогону днями повідомило: "Після ретельного вивчення документації агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" можна буде лише у тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства".
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Своїх газово-політичних апетитів Путін ніколи не приховував, і чим глибше Європа непокоїлась – тим інтенсивніше напирала Москва. Нинішня атака Росії на газовий ринок ЄС синхронізувалась із створеною її ж руками міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні, а також із військовими маневрами агресора поблизу України. Невже саме це розізлило німців? Чи зможе Європа дати відсіч газовому шантажу Кремля? І що удар Берліна по Москві означає для України? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Кремль перекручує правду про Другу світову. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Unsplash

Удар по Північному Потоку-2: за що Берлін карає Кремль
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 Німеччина призупиняє сертифікацію путінського газопроводу Північний Потік-2.

Здавалось, ніби у Москви й Берліна все — як по маслу.

Мабуть, коли у бункер до Путіна занесли свіжі роздруківки з Берліна, російський диктатор, цілком ймовірно, викрикував щось про так званий “віроломний напад”.

Але так чи інакше, Федеральне агентство з мереж ФРН, наділене повноваженнями давати чи не давати зелене світло запуску путінського газогону днями повідомило:

Після ретельного вивчення документації агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора газопроводу “Північний потік-2″ можна буде лише у тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства”.

Також по темі: Російський "Газпром" врятують діряві труби? Як Україна відбила газову атаку Кремля? Навіщо Кремль підтримує сепаратизм в Боснії

Своїх газово-політичних апетитів Путін ніколи не приховував, і чим глибше Європа непокоїлась – тим інтенсивніше напирала Москва. Нинішня атака Росії на газовий ринок ЄС синхронізувалась із створеною її ж руками міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні, а також із військовими маневрами агресора поблизу України.

Невже саме це розізлило німців?

Чи зможе Європа дати відсіч газовому шантажу Кремля?

І що удар Берліна по Москві означає для України?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Кремль перекручує правду про Другу світову.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Unsplash

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ICTV / Ранок / Удар по Північному Потоку-2: за що Берлін карає Кремль / 17.11.2021 11:50
17.11.2021 11:50

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