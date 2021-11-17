Удар по Північному Потоку-2: за що Берлін карає Кремль

Здавалось, ніби у Москви й Берліна все — як по маслу.

Мабуть, коли у бункер до Путіна занесли свіжі роздруківки з Берліна, російський диктатор, цілком ймовірно, викрикував щось про так званий "віроломний напад".

Федеральне агентство з мереж ФРН, наділене повноваженнями давати чи не давати зелене світло запуску путінського газогону днями повідомило:

Після ретельного вивчення документації агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" можна буде лише у тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства".

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Своїх газово-політичних апетитів Путін ніколи не приховував, і чим глибше Європа непокоїлась – тим інтенсивніше напирала Москва. Нинішня атака Росії на газовий ринок ЄС синхронізувалась із створеною її ж руками міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні, а також із військовими маневрами агресора поблизу України.

Чи зможе Європа дати відсіч газовому шантажу Кремля?

І що удар Берліна по Москві означає для України?

Але так чи інакше,Невже саме це розізлило німців?Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Кремль перекручує правду про Другу світову