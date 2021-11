Удар по Північному Потоку-2: за що Берлін карає Кремль

Німеччина призупиняє сертифікацію путінського газопроводу Північний Потік-2.

Здавалось, ніби у Москви й Берліна все — як по маслу.

Мабуть, коли у бункер до Путіна занесли свіжі роздруківки з Берліна, російський диктатор, цілком ймовірно, викрикував щось про так званий “віроломний напад”.

Але так чи інакше, Федеральне агентство з мереж ФРН, наділене повноваженнями давати чи не давати зелене світло запуску путінського газогону днями повідомило:

“Після ретельного вивчення документації агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора газопроводу “Північний потік-2″ можна буде лише у тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства”.

Своїх газово-політичних апетитів Путін ніколи не приховував, і чим глибше Європа непокоїлась – тим інтенсивніше напирала Москва. Нинішня атака Росії на газовий ринок ЄС синхронізувалась із створеною її ж руками міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні, а також із військовими маневрами агресора поблизу України.

Невже саме це розізлило німців?

Чи зможе Європа дати відсіч газовому шантажу Кремля?

І що удар Берліна по Москві означає для України?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Unsplash

