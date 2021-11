Кремль атакує з космосу? Навіщо Росія підірвала власний супутник

Пуском російської протисупутникової ракети “Нудоль” Росія напередодні підірвала у космосі радянський супутник.

Через такий агресивний вибрик Путіна — під загрозою опинилась Міжнародна космічна станція та всі астронавти на її борту!

Речник держдепаратаменту США Нед Прайс заявив:

“Внаслідок випробувань утворилась понад півтори тисячі орбітальних уламків, які можна відстежувати, та сотні тисяч частин менших розмірів, які нині загрожують інтересам усіх країн. Крім того, це випробування значно посилює ризики для космонавтів та астронавтів на Міжнародній космічній станції, а також для інших видів людської діяльності в космосі”.

Після вибуху астронавти на МКС мусили покидати станцію і ховатись у космічних кораблях на випадок екстреної евакуації. Тобто, Путін поставив під загрозу не тільки американських, а й своїх російських космонавтів.

Чому весь світ шокований діями Путіна в космосі?

Навіщо Москва атакувала орбіту?

І що буде, якщо агресора не покарати прямо зараз?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

