УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 19.11.2021 20:20
19.11.2021 20:20
Поділитися

Сміливо й провокаційно. Геллі Беррі прийшла на ток-шоу без білизни

Сміливо й провокаційно. Геллі Беррі прийшла на ток-шоу без білизни

55-річна американська актриса Геллі Беррі вийшла у світ у розкішній сукні з глибоким декольте.

Знімки у цьому вбранні знаменитість показала в своєму Інстаграм.

Голлівудська зірка без білизни прийшла на шоу Джиммі Кіммела.

— Було весело минулої ночі. Дякую, — прокоментувала свої фото Геллі.

Шанувальники були приємно вражені виходкою зірки.

Геллі була одягнута у сукню-кімоно, що ледь прикривала глибоке декольте.

Доповнила образ босоніжками на підборах та аксесуарами.

Пост встиг зібрати більше 150 тисяч подобань.

Також по темі: Секрети молодості Геллі Беррі: як надовго зберегти красу Як виглядати удвічі молодше: секрети краси акторки Джессіки Честейн Не талантом єдиним. ТОП-7 стильних акторок з відмінним смаком

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували сексуальний образ Геллі Беррі.

Фото: halleberry

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Геллі Беррі, шоу-бізнес
19.11.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь