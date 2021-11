Сміливо й провокаційно. Геллі Беррі прийшла на ток-шоу без білизни

55-річна американська актриса Геллі Беррі вийшла у світ у розкішній сукні з глибоким декольте.

Знімки у цьому вбранні знаменитість показала в своєму Інстаграм.

Голлівудська зірка без білизни прийшла на шоу Джиммі Кіммела.

Шанувальники були приємно вражені виходкою зірки.

Геллі була одягнута у сукню-кімоно, що ледь прикривала глибоке декольте.

Доповнила образ босоніжками на підборах та аксесуарами.

Пост встиг зібрати більше 150 тисяч подобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували сексуальний образ Геллі Беррі.

Фото: halleberry

