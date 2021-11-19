Сміливо й провокаційно. Геллі Беррі прийшла на ток-шоу без білизни

55-річна американська актриса Геллі Беррі вийшла у світ у розкішній сукні з глибоким декольте.
Знімки у цьому вбранні знаменитість показала в своєму Інстаграм.
Голлівудська зірка без білизни прийшла на шоу Джиммі Кіммела.
— Було весело минулої ночі. Дякую, — прокоментувала свої фото Геллі.
Шанувальники були приємно вражені виходкою зірки.
Геллі була одягнута у сукню-кімоно, що ледь прикривала глибоке декольте.
Доповнила образ босоніжками на підборах та аксесуарами.
Пост встиг зібрати більше 150 тисяч подобань.Також по темі: Секрети молодості Геллі Беррі: як надовго зберегти красу Як виглядати удвічі молодше: секрети краси акторки Джессіки Честейн Не талантом єдиним. ТОП-7 стильних акторок з відмінним смаком
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Нагадаємо, раніше ми показували сексуальний образ Геллі Беррі.
Фото: halleberry