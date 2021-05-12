Сексуальний боді і ботфорти: Геллі Беррі показала, хто справжня жінка-кішка. І це у 54 роки

Американська акторка Геллі Беррі нагадала усім, хто лишається найкрутішою жінкою-кішкою.

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Зірка опублікувала фото в леопардовому боді та ботфортах на своїй сторінці в Instagram.

У свої 54 роки Геллі має приголомшливе тіло.

Та не дивно, знаменитість постійно демонструє на своїй сторінці, як багато вона займається спортом – бокс, функціональні тренування, біг.

– Ох і кішечка…ця Беррі. Підписнкики зірки у захваті. Море компліментів у коментарях, – зазначає блогерка Ранку у Великому Місті Тетяна Бродська.

А ще більше про найцікавіше з Instagram зірок, дивіться у сюжеті нашої Тетяни.

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Фото: halleberry

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