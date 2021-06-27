Не талантом єдиним. ТОП-7 стильних акторок з відмінним смаком

Найстильніші акторки Голлівуду.

Світ знає їх не лише за геніальну акторську гру, незабутні ролі та чарівну вроду, а й за відмінний смак.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найбільш стильних акторок Голлівуду.

Зберігай, надихайся і створюй свої модні луки.

ТОП-7 найстильніших акторок

Емілія Кларк



Улюблениця мільйонної аудиторії культового серіалу “Гра престолів” Емілія Кларк дуже любить мінімалізм та простоту.

Особливо добре їй пасує вишуканий білий колір.

Дженніфер Еністон

Вже традиційно зірка телесеріалу “Друзі” Дженніфер Еністон входить у модні добірки.

Вона обирає стильний одяг не лише на червону доріжку, а й коли просто гуляє із собакою.

Марго Роббі

На відмінну від своєї епатажної ролі Харлі Квін, Марго Роббі любить стриманість та мінімалізм.

Навіть на цьогорічну премію Оскар вона одягнула доволі просту сукню з флоральним принтом і виглядала неперевершено!

Блейк Лайвлі

Ця красуня теж знає толк у моді.

Особливо вдало їй вдається створювати луки в діловому стилі.

Сара Джессіка Паркер

Як і кучеряшка Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер, акторка володіє відмінним смаком.

Одного дня їй кортить одягнути щось стримане, а іншого — експерементувати на повну!

Емма Вотсон

Ніжна і мила акторка Емма Вотсон обирає у повсякденному житті суворі образи.

Вони додають бонусів для її стилю та впевненості.

Аня Тейлор-Джой

А ця красуня просто неймовірна у створенні модних луків.

І найголовніше —вони завжди різні!

Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Ані Тейлор-Джой.

Фото: IMDb

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