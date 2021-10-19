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ICTV Ранок 19.10.2021 15:40
19.10.2021 15:40
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Щаслива наречена. Кортні Кардашян оголосила про заручини з музикантом

Щаслива наречена. Кортні Кардашян оголосила про заручини з музикантом

Телезірка, модель і бізнесвумен Кортні Кардашьян збирається заміж.

Бойфрнд зірки, Тревіс Баркер, зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.

Знаменитість не втрималась і поділилась зрорушливими фото з підписниками.

Це сталося на заході сонця на узбережжі моря.

Романтичну атмосферу створили з червоних троянд та білих свічок.

Назавжди, – підписала  щаслива наречена.

Тревіс Баркер і Кортні Кардашян лише на початку 2021 року почали зустрічатися.

І на всі заходи з’являються разом.

Для Кортні Кардашян це стане першим шлюбом, але в минулому вона багато років зустрічалася зі Скоттом Дісіком.

У них троє спільних дітей: 11-річний Мейсон, 9-річна Пенелопа і 6-річний Рейн.

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Нагадаємо, раніше ми показували стильний і яскравий образ Кім Кардашян.

Фото: kourtneykardash

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Теги: інстаграм зірок, Кортні Кардашян, шоу-бізнес
19.10.2021 15:40



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