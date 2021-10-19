Щаслива наречена. Кортні Кардашян оголосила про заручини з музикантом

Телезірка, модель і бізнесвумен Кортні Кардашьян збирається заміж.
Бойфрнд зірки, Тревіс Баркер, зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.
Знаменитість не втрималась і поділилась зрорушливими фото з підписниками.
Це сталося на заході сонця на узбережжі моря.
Романтичну атмосферу створили з червоних троянд та білих свічок.
Назавжди, – підписала щаслива наречена.
Тревіс Баркер і Кортні Кардашян лише на початку 2021 року почали зустрічатися.
І на всі заходи з’являються разом.
Для Кортні Кардашян це стане першим шлюбом, але в минулому вона багато років зустрічалася зі Скоттом Дісіком.
У них троє спільних дітей: 11-річний Мейсон, 9-річна Пенелопа і 6-річний Рейн.Також по темі: Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян Королева класики. Добірка вишуканих образів Дженніфер Еністон
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Нагадаємо, раніше ми показували стильний і яскравий образ Кім Кардашян.
Фото: kourtneykardash